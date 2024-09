Sites de extrema direita removem fake news contra o artista e jornalista Tero Queiroz

Cinco sites noticiosos removeram uma fake news em que atacavam o artista e jornalista Tero Queiroz, diretor do MS Notícias e fundador do TeatrineTV.

Em matérias integralmente mentirosas, os sites tentaram fazer uma espécie de ‘defesa’ de Aaron Salles Fernandes Silva Torres, proprietário da empresa Georgois Artes LTDA, que recebeu mais de R$ 1 milhão da Lei Paulo Gustavo (LPG) em Mato Grosso do Sul, sob a alegação de que possui atividade cultural no estado desde 2018, apesar de não ter indicado onde suas produções audiovisuais realizadas na última década em MS pudessem ser acessadas.

O ataque contra o artista e jornalista foi sustentado pela fake news de que o profissional tivesse supostamente obtido benesses financeiras de realizadoras sul-mato-grossenses para produzir o conteúdo acerca da destinação dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Na ocasião da produção jornalística, Tero buscou ouvir Aaron de diversas maneiras, que, porém, não se manifestou formalmente alegando suposta ‘perseguição’. Relembre aqui.

A matéria falsa veiculada contra Tero dizia que o profissional de jornalismo estaria sob penalização de decisões judiciais desfavoráveis devido à sua produção jornalística. Porém, a verdade é que as tentativas de censura ao trabalho jornalístico independente não avançaram, como explicou o advogado João Vitor Alves dos Santos Carneiro, do escritório Carneiro & Sanches, assessoria jurídica do TeatrineTV. “Sequer há procedimento instaurado pelo Ministério Público ou Polícia Civil, apenas um indivíduo abusando do seu direito de ação, ações essas que sequer ultrapassaram o despacho inicial por falta de recolhimento de custas judiciais e outros requisitos básicos do procedimento que adotou”, revelou o advogado.

Os sites que passaram a veicular o conteúdo falso contra Tero em 24 de agosto foram:

Éomundo, de propriedade de Karyston Henrique Coene Franco;

G7 Mídia, de propriedade de Francisco Henrique Portilho Coene;

Machete CG, de propriedade de Nathalia Fontoura Gomes Vilalba; e

Política Voz, de propriedade de Rafael Fonseca Bais.

Os indivíduos acima, todos utilizam seus portais para defender pautas da extrema direita e, alguns já foram condenados por publicação de fake news.

Diante dos ataques falsos ao trabalho de Tero, o advogado do TeatrineTV enviou notificação extrajudicial aos responsáveis pelos sites alertando que as publicações falsas deveriam ser removidas. Todos os notificados reconheceram o erro da publicação da notícia falsa e procederam com a remoção das matérias falsas.

CARREIRA ARTÍSTICA DE TERO

Da esquerda para direita, Tero Queiroz é o segundo peão na imagem e o primeiro ator de MS a aparecer na novela. Foto: João Miguel Jr. | TV Globo

O conteúdo falso publicado em favor de Aaron tentou desvalorizar o trabalho artístico de Tero Queiroz em Mato Grosso do Sul, que tem alcance nacional. Em contraste, a contribuição de Tero ao cenário artístico sul-mato-grossense é facilmente verificável. Veja um resumo da carreira de Tero abaixo:

Natural de Campo Grande (MS), Tero Queiroz, de 28 anos, iniciou sua carreira artística aos 18 e se desenvolveu em diversas áreas, incluindo teatro, cinema, TV, música, produção cultural, audiovisual, circo e comunicação cultural.

No teatro, Tero atuou em seis espetáculos e fundou o grupo Teatral Falta Um em 2015, que ofereceu por cinco anos iniciação teatral gratuita para adolescentes e adultos carentes, com foco na psicologia dos personagens. Seu espetáculo principal é "Cérebro Edgar", que ele escreve e compõe há cinco anos.

Atualmente o artista está imerso em um processo criativo no teatro em que estuda e aplica técnicas circenses na cena.

No cinema, Tero participou de cinco curtas-metragens e três longas-metragens. Ele também produziu elenco para longas, curtas e comerciais, e produziu e dirigiu o curta-metragem 'O Troco' em Campo Grande, em 2018. O último trabalho de curta-metragem em que Tero atuou é 'Eleonora', da diretora campo-grandense Lígia Prieto, filmado em julho desse ano.

Still de Tero Queiroz no filme Eleonora, da diretora Lígia Prieto. Foto: Gabriella Thais

Na TV, protagonizou a série Insustentáveis e participou das novelas Pantanal e Terra e Paixão da TV Globo em 2022 e 2023, respectivamente.

Em agosto de 2018, Tero lançou sua primeira música de rap, "Silêncio da Noite", com um clipe produzido por Bruno dos Santos, do estúdio Exclamação Sonora For Beats. Em 20 de julho de 2020, lançou o segundo rap, "Chinelo de Dedo", com participação da cantora Marta Cel, abordando temas políticos e ambientais. Em 2021, lançou "Vida de Inseto", um manifesto pelos trabalhadores invisibilizados. Esta música teve grande repercussão ao ser lançada em 27 de agosto. Em 2023, Tero lançou "Maney Vale Mata". As últimas três músicas foram produzidas no estúdio da Condado Produções, localizado no Bairro Estrela do Sul, em Campo Grande (MS).

CARREIRA JORNALÍSTICA

Formado em Comunicação Social, habilitação e jornalismo na Uniderp de Campo Grande em 2022, Tero faz especialização no programa de Mídia, Informação e Cultura (MIDCULT), stricto sensu, no Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Comunicação e Cultura (Celacc) da Escola de Comunicação e Artes da USP.

Em MS, ele lidera dois veículos de comunicação, incluindo o TeatrineTV, o primeiro e único site jornalístico 100% cultural do Centro-Oeste.