Sob Tarcísio de Freitas, USP perde posto de melhor universidade da América Latina

O bolsonarista Tarcísio Freitas, em dois anos de gestão conseguiu fazer com que a Universidade de São Paulo perdesse o posto de melhor da América Latina. A USP foi superada Universidade de Buenos Aires, da Argentina.

No ranking global, a USP está na 92ª posição, enquanto a UBA manteve-se na 71ª. A 3ª colocada da América Latina é a Pontifícia Universidade Católica do Chile (UC), que está na 93ª posição. Os dados são do QS World.

O 4º lugar na região fica com a Universidade Nacional Autônoma do México (Unam), que está na 94ª colocação. Essas 4 são as únicas universidades latino-americanas no top 100.

A melhor universidade do mundo é o Massachusetts Institute of Technology (MIT), dos EUA.

Em 2º lugar vem a Imperial College London, do Reino Unido. A 3ª colocação fica com a Universidade de Oxford, também no Reino Unido.

Do top 10 melhores universidades do mundo, 3 são norte-americanas, 6 são europeias e uma é asiática.