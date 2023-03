SUPER SETE! Saiba como apostar online pelo Mega Loterias

Lançada em 2020, a Super Sete é uma das loterias mais recentes da Caixa Econômica Federal. Com uma proposta diferente de suas concorrentes, mesmo com pouco tempo de mercado, já conseguiu conquistar muitos brasileiros.

Com essa loteria, qualquer sortudo que acertar os números sorteados poderá se transformar no próximo milionário do país. Para você ter uma ideia, a maior premiação entregue até agora foi de R$8.601.548,48 para um único jogador.

Contudo, para jogar na loteria é fundamental saber como ela funciona, quais as probabilidades de ganhar e como apostar online, aproveitando todo conforto e comodidade que o Mega Loterias oferece.

Ficou curioso e quer saber essas e demais informações sobre a loteria Super Sete? Então fique neste artigo até o final e confira os tópicos a seguir!

SOBRE A LOTERIAS SUPER SETE

Como a Super Sete é uma loteria recente, muitas pessoas ainda sentem dúvidas sobre como ela funciona. Além disso, por contar com um sistema de jogo diferente das demais loterias, muitos jogadores ainda não sabem como apostar.

Contudo, jogar na Super Sete é tão simples como em qualquer outra loteria e ainda pode garantir prêmios milionários!

COMO JOGAR NA SUPER SETE

Para jogar na Super Sete é preciso selecionar sete números em cada uma das sete colunas do volante (cartela). Em cada coluna, é possível selecionar algoritmos de 0 a 9, ganha o sortudo que conseguir acertar os sete números sorteados, um em cada uma das respectivas colunas.

Contudo, a loteria conta com faixas de premiação secundárias para os jogadores que acertarem 06, 05, 04 ou 03 números. Dessa forma, se você não ganhar a premiação máxima com 07 acertos, ainda poderá ser contemplado com valores menores.

REGRAS DO JOGO NA SUPER SETE

A Super Sete ainda conta com algumas regras que são essenciais para realizar os jogos corretamente. Dessa forma, vale a pena ficar atento:

Para marcar dois ou mais números em uma das colunas da Super Sete, é preciso verificar se existe, ao menos, uma dezena marcada em todas as demais colunas;

Em caso de colunas com três números selecionados, é preciso verificar se as demais possuem, ao menos, uma dezena selecionada;

Não é possível marcar mais de três números na mesma coluna;

É possível jogar de 8 a 14 números sendo um ou dois algoritmos por coluna;

De 15 a 21 números, o máximo selecionado por coluna se mantém em três ou menos algoritmos.

DATA E HORA DOS SORTEIOS

Os sorteios da Super Sete acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras às 20 horas, conforme horário de Brasília. Caso seu jogo seja contemplado, a retirada deverá acontecer em até 90 dias.

Os jogadores que sabem como apostar online com o Mega Loterias não precisam se preocupar em acompanhar pontualmente todos os sorteios.

Isso porque a plataforma encaminha um e-mail confirmando a aposta, números selecionados e, inclusive, se foram ou não contemplados. Muito mais prático e fácil para acompanhar suas apostas e tudo isso sem sair de casa!

COMO JOGAR ONLINE NA LOTERIA SUPER SETE?

Muitas pessoas ainda relacionam casas lotéricas com apostas na loteria. Ou seja, imaginam que precisam se deslocar até uma dessas agências de atendimento para garantir seu volante(cartela) e apostar.

Contudo, existe uma alternativa muito mais simples e segura de realizar suas apostas e, até mesmo, resgatar a premiação quando contemplado. Aposte online com o Mega Loterias e participe dos concursos oficiais da Caixa Econômica Federal.

Para isso, basta criar uma conta no site, escolher em qual loteria apostar e selecionar os números escolhidos no volante virtual. Em seguida, é só escolher uma das diversas formas de pagamento para fazer suas apostas individuais ou participar dos bolões.

Caso seja premiado, a retirada da premiação é muito mais simples e segura. Isso porque os valores são creditados automaticamente em sua conta e você pode selecionar o resgate em uma conta bancária ou utilizar para fazer novas apostas.

PROBABILIDADES DE GANHAR NA SUPER SETE

Jogar na loteria é um hábito para muitos brasileiros e, de fato, representa uma chance real de mudar de vida e se tornar o próximo milionário do Brasil. Contudo, com tantos apostadores, é sempre válido ficar atento às probabilidades de ser contemplado em cada loteria.

No caso da Super Sete, os concursos não são dos menos disputados, mas existem boas chances de ganhar, sobretudo nas faixas de premiação secundárias.

Para você ter uma ideia, com um jogo simples de sete algoritmos em cada uma das sete colunas, as chances de ganhar são de 1 para 10.000.000. Contudo, as chances de ser contemplado com 4 acertos, por exemplo, são de 1 para 392.

ÚLTIMOS RESULTADOS

A Super Sete acumulou nos últimos sorteios. O último concurso que aconteceu dia 1º de março não contemplou nenhum dos jogadores nos acertos de 7 e 6 algoritmos, acumulando o prêmio de mais de R$2 milhões.

Os números sorteados nos últimos três concursos foram:

1º coluna 2º coluna 3º coluna 4º coluna 5º coluna 6º coluna 7º coluna Concurso 364 5 1 2 7 0 5 9 Concurso 363 5 7 8 9 5 1 9 Concurso 362 0 7 5 9 3 1 5

No site Mega Loterias você confere esses e demais dados sobre os últimos resultados e valores acumulados na Super Sete!

RANKING DE PRÊMIO PAGOS PELO MEGA LOTERIAS - SUPER SETE

Apesar de ser recente, a caçula das loterias da Caixa Econômica Federal já entregou diversos prêmios. Sua maior premiação foi no valor de R$ 8.601.548,48 para um jogador mais do que sortudo.

Além disso, o Mega Loterias já conseguiu entregar diversos prêmios para os jogadores da loteria. Dentre as maiores premiações através da plataforma, podemos citar o ranking das 5 melhores:

R$ 5.590,32 R$ 3.970,84 R$ 3.113,66 R$ 2.667,52 R$ 2.362,86

Como vimos, ganhar na Super Sete pode ser muito disputado, sobretudo na premiação máxima. Contudo, valores menores saem com mais frequência e têm uma probabilidade de ganhos bem maior.

FORMAS DE PAGAMENTOS

Uma das maiores vantagens de apostar no Mega Loterias é contar com diversas formas de pagamento para realizar suas apostas e garantir as melhores condições para os jogos. Dessa forma, as alternativas do site são:

PIX;

Cartão de Crédito;

Cartão de Débito;

Cashback AME;

Boleto.

Bem mais fácil de jogar, não é mesmo? Aposte online no Mega Loterias e utilize os valores de premiação para realizar novas apostas e, quem sabe, garantir aquela bolada!

SAC - EQUIPE DE ATENDIMENTO 24HS DISPONÍVEL PARA VOCÊ

No Mega Loterias você não somente aposta com segurança como ainda conta com uma central de atendimento treinada e capacitada para sanar qualquer dúvida, mesmo após os jogos.

Ao contrário das apostas presenciais que, muitas vezes, são feitas às pressas na fila das casas lotéricas e podem contar com diversas dúvidas não sanadas, aqui no Mega Loterias você faz tudo com calma e com total suporte.

Os canais de atendimento online permitem contato direto com a equipe da plataforma durante toda a semana, 24 horas por dia.

SOBRE O MEGA LOTERIAS

Com mais de 15 anos de mercado, o Mega Loterias foi criado por uma equipe de especialistas apaixonados por jogos lotéricos. A missão da plataforma é transparecer toda essa dedicação através de processos seguros e descomplicados.

Além do volante virtual que permite jogos em todas as loterias da Caixa, você ainda com diversos conteúdos e ferramentas inteligentes a fim de te ajudar ao máximo para garantir a premiação. Portanto, pode conferir dicas de jogos, estatísticas das loterias, curiosidades e muito mais.

Agora que você já sabe sobre como jogar na Super Sete, probabilidades de ganhar e valores acumulados, aposte online no Mega Loterias com total conforto e segurança. Monte seu jogo agora e boa sorte!