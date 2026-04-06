Tiro na cabeça: Subtenente da PM é encontrada morta em casa

A artista e subtenente da Polícia Militar (PM) Marlene de Brito Rodrigues, de 58 anos, foi encontrada morta na tarde desta 2ª feira (6.abr.26), em Campo Grande (MS).

O corpo estava na casa onde ela morava, no Conjunto Habitacional Estrela d’Alva I.

A vítima apresentava ferimento provocado por disparo de arma de fogo na região da cabeça.

As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas. O caso é tratado, inicialmente, como suspeita de suicídio.

DELEGACIA DA MULHER NO CASO

Equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) estiveram no local e deram início às investigações.

O marido da subtenente estava dentro do imóvel quando os primeiros policiais chegaram.

Também atuaram na ocorrência equipes da Polícia Militar, perícia e o Batalhão de Choque.

A área foi isolada para os trabalhos técnicos e coleta de evidências.

BRIGAS CONSTANTES COM O MARIDO

Relatos de vizinhos apontam que o casal mantinha desentendimentos frequentes.

Marlene tinha perfil reservado e boa convivência com a vizinhança.

Outros moradores relataram episódios recentes de comportamento agressivo por parte do companheiro.

Há ainda relatos de que a subtenente teria se afastado de amigas após o casamento.

Se houver confirmação de feminicídio, este poderá ser o primeiro registro do tipo em Campo Grande em 2026.

Até a publicação desta matéria nem a Secretaria de Segurança Pública do Estado e nem a própria PMMS havia se manifestado sobre a morte da servidora de segurança.

Conheça a íntegra da história de Marlene no TeatrineTV.