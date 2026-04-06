Testado nas urnas com 170 mil votos, Tiago Botelho buscará vaga na ALEMS

O professor e advogado Tiago Botelho deixou a Superintendência do Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul (SPU MS) e confirmou a pré-candidatura a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores (PT) nas eleições 2026.

Já testado nas urnas, tendo obtido 178.041 votos para o Senado em 2022 e reforçado seu capital político obtendo 17.845 votos nas eleições para prefeito em Dourados em 2024, Botelho tem fortes chances de ser um dos 24 novos legisladores em 2026.

Considerando que a votação de Botelho apenas em Dourados, já é superior à porcentagem de votos de 7 dos 24 deputados eleitos em todo o estado em 2022 (como Roberto Hashioka, Pedrossian Neto e Lia Nogueira).

Diante disso, a probabilidade de vitória de Botelho no pleito de 2026 é superior a 80%, desde que ele mantenha sua base municipal e consiga converter minimamente o seu capital político estadual (aqueles 13% do Senado) em votos nominais.

Nestas eleições, também é relevante considerar o desempenho nas redes sociais. Nesse quesito, Botelho reúne quase 100 mil seguidores no Instagram (@tiagorbotelho), com engajamento expressivo, refletido em milhares de curtidas e comentários em suas publicações. Para se ter uma ideia da dimensão desse alcance, o número representa cerca da metade da base da deputada federal Camila Jara, uma das parlamentares com maior presença digital no campo da esquerda em Mato Grosso do Sul.

De acordo com Botelho, o desligamento do cargo foi solicitado para assegurar dedicação integral ao processo eleitoral e às articulações políticas no Estado. A intenção, conforme afirmou, é intensificar o contato com a população sul-mato-grossense durante o período pré-eleitoral.