Suzano e IFC firmam parceria para implementação de corredores ecológicos no Cerrado

Campo Grande (MS), 15 de julho de 2024 - A Suzano, maior produtora mundial de celulose e pioneira em bioprodutos derivados de eucalipto, anunciou uma parceria estratégica com a International Finance Corporation (IFC), membro do Grupo Banco Mundial, para a implementação de corredores ecológicos no Cerrado brasileiro. O objetivo é realizar projetos-pilotos no Mato Grosso do Sul, visando a restauração e o manejo sustentável de 35 mil hectares de fragmentos de vegetação nativa.

O acordo também busca fortalecer a cadeia da sociobiodiversidade no Cerrado, promovendo o engajamento de proprietários, a regularização do Cadastro Ambiental Rural (CAR), além de treinamentos e estratégias para estímulo técnico e financeiro em parcerias de restauração em larga escala. Esta iniciativa é parte do compromisso da Suzano de conectar meio milhão de hectares de áreas prioritárias para conservação da biodiversidade até 2030 nos biomas do Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia.

"Estamos entusiasmados em trabalhar com a Suzano para apoiar seus esforços na preservação e restauração da biodiversidade do Cerrado brasileiro. Essa parceria demonstra o potencial de conciliar conservação ambiental com desenvolvimento econômico sustentável", afirmou Manuel Reyes-Retana, Diretor Regional da IFC para América do Sul.

A fragmentação de habitats é uma das principais ameaças à biodiversidade global, alterando interações ecológicas na paisagem e isolando espécies. O modelo de mosaicos florestais adotado pela Suzano, que combina plantios de eucalipto com áreas de preservação, contribui para a conservação da biodiversidade. No entanto, para efetivar a conexão entre fragmentos florestais, os corredores ecológicos serão implementados também em terras de produtores rurais e assentamentos.

"Faz parte de nossa responsabilidade contribuir para a conexão de fragmentos existentes e mitigar a perda de biodiversidade nos biomas em que atuamos", destacou Fernando Bertolucci, vice-presidente de Sustentabilidade e Inovação da Suzano.

A Suzano, com 100 anos de história, está listada nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ).

IFC

A IFC, membro do Grupo Banco Mundial, é a maior instituição global de desenvolvimento voltada para o setor privado em mercados emergentes. Atua em mais de 100 países, utilizando capital, conhecimento técnico e influência para criar mercados e oportunidades. Em 2023, a IFC alocou US$ 43,7 bilhões para empresas privadas e instituições financeiras, promovendo prosperidade e ajudando a mitigar os impactos das crises globais. Para mais informações, visite www.ifc.org.