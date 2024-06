Vander Loubet consegue autorização do Ibama para melhorar tráfego de barcaças no Rio Paraguai

O deputado federal Vander Loubet (PT-MS) conquistou uma importante vitória ao intermediar, junto à superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), Joanice Lube Battilani, a autorização para que o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) realize um levantamento sobre as correções necessárias no tráfego de barcaças entre Corumbá e Porto Murtinho. A solicitação foi feita pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Segundo o parlamentar, serão indispensáveis intervenções nos 200 km de extensão do Rio Paraguai para assegurar a navegação segura das barcaças. "É fundamental garantir a proteção e preservação do Pantanal, por isso são necessárias as intervenções, para que, além do bioma, as pessoas também possam realizar a navegação em segurança," ressaltou Vander.

Os dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) mostram um crescimento significativo no transporte de cargas pela hidrovia em Mato Grosso do Sul, que aumentou mais de 80% em 2023, alcançando quase 1,6 milhão de toneladas. O minério de ferro lidera com mais de 1,3 milhão de toneladas transportadas, seguido pela soja, com mais de 153 mil toneladas.

O terminal hidroviário em Porto Murtinho, inaugurado em 2020 pelo Grupo FV, destaca-se pela capacidade de embarque de mil toneladas por hora, favorecendo o escoamento de grãos como soja, milho e açúcar. A importação de fertilizantes também é significativa, contribuindo para a movimentação do terminal.

As ações intermediadas pelo deputado Vander Loubet visam não apenas melhorar a logística e a economia local, mas também garantir a sustentabilidade ambiental do Pantanal, um dos biomas mais importantes do Brasil.