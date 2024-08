Veja os nomes das 61 vítimas da queda do avião em Vinhedo (SP)

Uma lista preliminar (abaixo), traz o nome dos 61 passageiros, incluindo a tripulação, que estava a bordo do avião da Voepass que caiu no início da tarde desta 6ª.feira (9.ago.24) em Vinhedo, no interior de São Paulo. A informação anterior era de que haviam 62 pessoas, porém, foi corrigida.

Segundo a prefeitura, ninguém sobreviveu. O voo 2283 saiu de Cascavel (PR) e iria para Guarulhos.

O avião acidentado, prefixo PS-VPB, é um ATR 72-500. Imagens de redes sociais registraram a queda, como mostramos mais cedo.

A lista de tripulantes:

Débora Sóper Ávila;

Rubia Silva Alme de Lima;

Humberto de Campos Alencar e Silva (piloto);

Danilo Santos Romano (co-piloto).

Veja a lista completa com a relação dos passageiros mortos na queda do avião em SP:

Segundo informações do site Flightradar24, o avião caiu cerca de 17 mil pés (equivalente a mais de 5km) em menos de dois minutos. A plataforma indicou que o avião voava a 17 mil pés às 13h21 (horário de Brasília), a uma velocidade de 568 km/h. O tempo total de voo era de uma hora e 50 minutos.