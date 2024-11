Verba para reforma da Feira Central está preservada, afirma Vander

O deputado federal Vander Loubet (PT-MS) informou nesta 3ª feira (19.nov.24) que o projeto de revitalização da Feira Central de Campo Grande foi aprovado pela Caixa Econômica Federal (CEF), após uma reformulação exigida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Com isso, a emenda de bancada destinada ao projeto em 2021 não será perdida.

Coordenador da bancada de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional até 21 de outubro, Vander foi um dos parlamentares que mais se empenhou pelo andamento e aprovação do projeto, que conta com R$ 15.056.778,00 em recursos federais.

"Por conta do impasse envolvendo o projeto original da associação da Feirona e o Iphan, havia o risco de nossa emenda ser perdida, por causa da demora em dar andamento ao convênio. Felizmente, houve tempo para que a Prefeitura ajustasse o projeto e, graças às gestões que fizemos tanto na Caixa quanto no Governo Federal, conseguimos a aprovação do projeto, que agora vai para licitação", explicou o deputado.

Por estar localizada em uma área tombada pelo patrimônio histórico nacional — o Complexo Ferroviário — o Iphan considerou que o projeto da nova Feira Central não respeitava as características arquitetônicas do seu entorno, motivo pelo qual reprovou a proposta. Porém, com os ajustes promovidos — o foco do projeto foi alterado de "revitalização" para "reforma" — o convênio terá andamento.

Para a presidente da Associação da Feira Central, Cultural e Turística de Campo Grande (Afecetur), Alvira Appel Soares, o momento é de celebração.

"Estou muito emocionada com essa notícia. Esse convênio representa a primeira etapa de um grande projeto, que agora caminha para finalmente sair do papel e beneficiar não apenas os comerciantes da Feira, mas também o turismo e a cultura da nossa capital", destacou Alvira.

Além dos R$ 15,2 milhões do convênio entre o Ministério do Turismo e a Prefeitura da Capital (dos quais R$ 15 milhões são da emenda de bancada de 2021 e R$ 200 mil de contrapartida municipal), a Feira Central deve contar com outros R$ 5 milhões para mais intervenções, recurso que faz parte de um compromisso assumido pelo Governo do Estado, ainda na gestão de Reinaldo Azambuja.

Alvira está otimista e espera que parte das melhorias possam ser entregues até abril de 2025, quando a Feira Central estará comemorando 100 anos.

"Campo Grande vai estar celebrando 126 anos, sendo que em 100 deles a cidade terá contado com a Feira. A parte técnica da obra é com a Prefeitura, então não posso dizer como será. Mas seria ótimo se já tivéssemos algo para apresentar aos frequentadores durante a grande festa do centenário que estamos organizando. Seria um presente de aniversário para toda a comunidade da Feira", conclui a dirigente da Afecetur.