Zeca e Vander propõem debate sobre a reativação da Malha Oeste Ferroviária

Por proposição do deputado estadual Zeca do PT e do deputado federal Vander Loubet, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realiza nesta 6ª.feira (9.ago.24) o debate "A importância da reativação da Malha Oeste Ferroviária: Mato Grosso do Sul nos trilhos outra vez". O evento começa às 9h no Plenarinho Nelito Câmara e contará com a presença de representantes do Governo Federal.

Com a consolidação da Rota Bioceânica, que transformará Mato Grosso do Sul no principal entreposto logístico da América Latina, há a preocupação do impacto do escoamento da produção pelas rodovias que cortam o estado. Atentos a essa temática, Zeca e Vander estão propondo uma ampla discussão para reativação da ferrovia, de forma a torná-la uma efetiva alternativa para o transporte de cargas.

"Esse debate busca entender quais são as iniciativas necessárias para reativação da Malha Oeste Ferroviária. O transporte ferroviário, tão pujante décadas atrás, hoje é uma alternativa extremamente viável para desafogar o transporte de cargas nas rodovias, que encontra-se saturado. E com a Rota Bioceânica, a situação deverá ser ainda mais complicada nas estradas", pontua Zeca do PT.

"Já existe toda uma infraestrutura que pode ser utilizada. Inclusive, temos em Campo Grande um porto seco, que está abandonado e que poderia estar funcionando como um hub logistíco de cargas. Até porque ninguém está falando em substituir o transporte rodoviário pelo ferroviário, porque a demanda será tão crescente que os dois vão ser importantes e necessários", destaca Vander Loubet.

Uma das temáticas a ser discutida na atividade do dia 9 é sobre as estradas de ferro de bitola estreita, que são as existentes atualmente em Mato Grosso do Sul. "Há estudos que indicam que o transporte de cargas em estradas de ferro de bitola estreita é viável, sendo necessário apenas recuperar a nossa malha para consolidar o transporte ferroviário como uma ótima opção para escoamento de produção. São essas informações que receberemos dos representantes do Governo Federal no debate", conclui Zeca.