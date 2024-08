Maycol Doido é pivô de escândalo com uso de carro oficial, namoradas e acidente

Seria bizarro, cômico ou folclórico se nesta história real não tivesse em seu enredo eventos de humilhação, sofrimento e quase uma tragédia. O cenário é Paranaíba, uma cidade a 409 km de Campo Grande e que está na divisa com Goiás e Minas Gerais. Os protagonistas diretos são o prefeito Maycol Queiroz (PSDB), conhecido como Maycol Doido; e o seu líder na Câmara, vereador Andrew Robalinho (MDB).

Há, também, protagonistas indiretos, cujos nomes são mantidos em segredo por razões óbvias, mas tratam-se de mulheres apaixonadas e ex-prefeitos lançados numa fogueira medonha que os obriga a dar explicações às esposas e aos munícipes. Em tempo: Maycol Doido foi eleito pelo PDT, migrou para o PSDB e vai disputar a reeleição.

OS FATOS - Tudo começou na madrugada de 28 de julho último. O prefeito saiu de uma festa de amigos conduzindo um carro oficial da prefeitura. Ao seu lado estavam a namorada e uma servidora pública municipal. Segundo foi denunciado depois, ele estaria sob efeito de bebida alcoólica. No trajeto, Maycol deixou primeiro a namorada na casa dela e foi para sua casa com a servidora, que é casada. Seu marido, que os estava monitorando, entrou em cena e a confusão com xingamentos começou.

Na tentativa de sair dali às pressas, Maycol acelerou o Chevrolet Trailblazer da prefeitura, atravessou ruas da cidade e entrou na BR-497. Com o veículo em alta velocidade, perdeu o controle e acabou batendo na placa de uma fazenda, de propriedade do deputado estadual bolsonarista João Henrique Catan (PL). E foi exatamente o diretório municipal deste partido que fez a denúncia, baseando-se nos comentários que tomaram conta da cidade desde o momento do acidente.

GOL CONTRA – Diante da repercussão negativa do acontecido, Maycol mexeu os pauzinhos. De imediato encaminhou o veículo para uma oficina e escalou seus aliados para fazer o contraponto aos ataques que iria receber. Foi o que fez o vereador e advogado Robalinho, que na primeira sessão da Câmara após o acidente fez inflamado discurso para defender o prefeito. E a emenda acabou ficando muito pior que o soneto.

Um dos argumentos de Robalinho não só expôs Maycol Doido ainda mais e ainda colocou sob grave suspeita a fidelidade matrimonial de vários políticos do município. Eis uma das pérolas enfatizadas pelo vereador: “Eu quero aqui dizer: ninguém aprova o que aconteceu com o prefeito. Só que 90% dos ex-prefeitos fizeram o mesmo. O último que foi revelado aqui (...) graças a Deus,está bem casado hoje. Na época, se dizia: cidadão destruiu uma família. Mas é o que o vereador Bodinho disse aqui: a pessoa que se apaixona, se envolve. Quem sou eu para dizer para o prefeito com quem ele vai casar, com quem ele vai namorar ou vai se apaixonar”.

Exatamente assim. Botou na fogueira Maycol e outras pessoas sem revelar seus nomes, o que é muito pior. E Robalinho não se contentou. Ele disse que o envolvimento do prefeito tucano com uma servidora não seria novidade no Município e que é algo frequente, salientando ser comuns os casos amorosos com vereadora e secretária.

A conclusão de Robalinho, apagando fogueira com gasolina na tentativa de minimizar o papelão de Maycol Doido: “A maioria dos ex-prefeitos se envolveu com vereador, secretária, funcionária, o mesmo time. Nós aprovamos isso? Não. O prefeito é solteiro, o que eu tenho a ver com a vida dele e com a namorada dele? Nada”, sentenciou.