Prefeitura abre 41 vagas para estágio com bolsas de R$ 1,3 mil

A Prefeitura de Ribas do Rio Pardo (MS) publicou, na 4ª.feira (8.fev.23), a abertura de inscrições para estudantes que estejam interessados em atuar como estagiários nas secretarias do município. São vagas em 41 áreas distintas. O prazo para inscrição é até 23 de fevereiro.

As vagas são para as áreas de Direito, Administração, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Produção Gráfica, Publicidade e Propaganda, Marketing, Marketing Digital, Jornalismo, Audiovisual, Produção Multimídia, Design, Design Gráfico, Cinema, Ciências Contábeis, Engenharia da Computação, Análise de Sistemas, Serviço Social, Letras-Libras, Pedagogia, Arte/Artes Visuais, Educação Física, Matemática, Ciências, História, Física, Química, Geografia, Biologia, Enfermagem, Nutrição, Psicologia, Farmácia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Ambiental, Biomedicina, Tecnologia em Gestão Pública, Educação no Campo e Ciências Sociais.

Para concorrer a uma dessas vagas, o estudante precisa ter no mínimo 16 anos e estar cursando o nível superior em uma das áreas citadas acima. O estagiário que conquistar a vaga receberá uma bolsa no valor de R$ 1.302,00 para uma jornada de 6h diárias.

Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição seguindo as orientações do Edital (AQUI) e entregar os documentos necessários na Secretaria Municipal de Administração e Governo, localizada na Rua Conceição do Rio Pardo, n° 1.725, no Centro da cidade.

Documentos exigidos:

Declaração/atestado ou comprovante/contrato de matrícula, emitido pela instituição de ensino;

Cópia do documento de identidade e CPF;

Cópia do comprovante ou declaração de residência;

Cópia Título de Eleitor.

Cronograma:

8/02 à 23/02/2023: inscrições e envio de documentos (obs.: inscrição só será aceita se estiver com todos os documentos); 24/02/2023: análise curricular, conferência e recebimento dos documentos; 27/02/2023: entrevista individual (será realizada por ligação telefônica); 28/02/2023: envio do resultado para publicação; 01/03/2023: divulgação em edital dos aprovados/reprovados e ausentes.

SERVIÇO

Mais informações pelo site AQUI.