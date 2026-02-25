MS Notícias

25 de fevereiro de 2026
BONITO (MS) |

Ilegal, chácara de Conselheiro do TCE é 'lacrada' após morte de 2 jovens

Local não possuía alvará de funcionamento da prefeitura

Conselheiro do TCE-MS é dono de chácara em situação ilegal com equipamento de tirolesa que levou dois jovens à morte no domingo (22.fev.26). Foto: Reprodução - MS NotíciasConselheiro do TCE-MS é dono de chácara em situação ilegal com equipamento de tirolesa que levou dois jovens à morte no domingo (22.fev.26). Foto: Reprodução - MS Notícias
A Estância Walf, localizada na zona rural de Bonito (MS), foi interditada na 2ª feira (23.fev.26).

O local pertence à Walf Agropecuária, de propriedade de Waldir Neves Barbosa, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

O local estava locado para um casamento no domingo (22.fev), quando Gustavo Henrique Camargo dos Santos, de 32 anos, e Pedro Henrique de Jesus Martins, de 21 anos, morreram eletrocutados após falha elétrica em uma tirolesa instalada na propriedade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a dinâmica relatada é de que Gustavo foi eletrocutado quando se pendurou na tirolesa e caiu numa lagoa abaixo.

O amigo dele, Pedro, pulou na água para tentar salvá-lo, entretanto, o lago estava todo eletrificado e a alta corrente atingiu os dois jovens.

Ambas as vítimas foram levadas com vida ao hospital, mas morreram ainda no domingo.

O Corpo de Bombeiros informou que o local não possuía o Certificado de Vistoria exigido.

Sem este documento de segurança, o espaço não possuía alvará de funcionamento da prefeitura.

Em nota à imprensa, a defesa do Conselheiro afirmou que a tirolesa funcionava há quatro anos sem acidentes.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as responsabilidades e as causas das mortes.

Paralelamente a este caso, o Conselheiro Waldir Neves possui um histórico de ações judiciais.

Ele foi alvo recente de operações da Polícia Federal e chegou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica.

O proprietário também enfrentou litígios civis envolvendo dívidas na aquisição de imóveis de luxo.

