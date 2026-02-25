Wellington estrangula Beatriz até a morte após 'briga por armário'

Wellington Patrezi Batista Pereira, de 20 anos, confessou estrangulado até a morte, Beatriz Benevides da Silva, de 18 anos, na madrugada desta 4ª feira (25.fev.26), no Condomínio Rui do Cavaquinho, no Residencial Orestinho, em Três Lagoas (MS).

O casal era natural de Corumbá e mantinha um relacionamento há pouco mais de um ano.

O autor havia se mudado para a cidade há apenas três dias para morar com a vítima e o pai dela.

Em depoimento ao delegado, o rapaz alegou que o casal discutia constantemente por motivos banais.

Ele afirmou aos policiais que a vítima o criticava frequentemente em relação às tarefas domésticas.

O estopim do crime teria sido uma discussão motivada pela montagem de um armário recém-comprado.

Durante a briga, Beatriz teria exigido que o namorado deixasse a residência imediatamente.

Wellington relatou que a discussão se intensificou e ele esganou a jovem com as mãos.

Após perceber o óbito da namorada, o autor afirmou ter se desesperado e cogitado cometer suicídio.

Ele então entrou em contato com o irmão, que o orientou a se entregar às autoridades locais.

O jovem procurou o quartel da Polícia Militar por volta das 3h55 para confessar o assassinato.

Os militares foram até o endereço indicado, na Rua Buriti, e encontraram a vítima sem sinais vitais.

Wellington foi preso em flagrante e o caso foi registrado na Polícia Civil como feminicídio.

Este é o quarto caso de feminicídio registrado no estado de Mato Grosso do Sul neste ano.