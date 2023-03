Arqueólogos descobrem mais 2 mil cabeças de carneiros com 4,3 mil anos

A missão arqueológica americana na Universidade de Nova Iorque que trabalha na área do Templo Rei Ramsés II de Abidos, no Egito, encontrou e desenterrou mais de 2 mil cabeças de carneiro mumificadas, disse o Ministério do Turismo e Monumentos egípicio em comunicado à imprensa no domingo (25.mar.23). Veja as imagens na galeria acima.

Os achados datam da era balthlemiana, que existiu há 4,3 mil anos. As cabeças foram anunciadas, juntamente com a descoberta de num enorme edifício (com paredes de aproximadamente cinco metros) da era da Sexta Dinastia.

Além das antigas cabeças de carneiros, havia mumificações de um grupo de cães, cabras selvagens, vacas, veados e um avestruz. Esses outros animais estavam soterrados num armazém recém-descoberto na área norte do templo.

Acredita-se que os restos mumificados tenham sido deixados no local para homenagear Ramsés II cerca de 1.000 anos após sua morte.

O Dr. Mustafa Waziri, secretário-geral do Conselho Supremo de Arqueologia, disse que os carneiros e outros animais podem ter sido usados como oferendas durante a adoração dos carneiros em Abydos durante o período Bipidus.

Quanto ao enorme edifício descoberto, os arqueólogos disseram que remonta à idade da sexta família Vimtaz com um design arquitetônico distinto e único com as suas enormes paredes grossas com cerca de cinco metros de largura. Os pesquisadores acreditam que o edifício irá contribuir grandemente para repensar e repensar as atividades e a arquitetura do antigo estado em Abydos, a natureza, a forma do lugar e as atividades que tiveram lugar antes de Ramsés II. Junto ao prédio, havia várias estátuas, restos de árvores, sapatos de couro, roupas e papiros.

Waziri enfatizou a importância da descoberta para esclarecer a vida e história do Templo do Rei Ramsés II em Abydos e arredores, especialmente à luz da importância arqueológica e histórica deste templo que atravessou uma dinastia de mil anos.

Para o Dr. Sameh Iskandar, chefe da missão, descobriu um prêmio dado ao grande número de carneiros com conservação surpreendente.

O professor Mohamed Abdel-Badi, chefe da Administração Central para Arqueologia do Alto Egito no Conselho Supremo de Arqueologia acrescentou que a missão também conseguiu descobrir partes da parede norte que circunda o templo e seus acessórios, o que pede uma mudança de ideia sobre a forma do templo do Rei Ramsés II e o que foi descrito e pintado.

A ministério finaliza dizendo que os arqueólogos continuarão a Missão de escavação no local para descobrir mais sobre a história, estudar e documentar.