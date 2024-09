Chinês morre após retirar 23 dentes e implantar outros 12 de uma vez

Um homem chinês morreu 13 dias após passar por um procedimento odontológico controverso, no qual foram extraídos 23 dentes e implantados 12, tudo em uma única cirurgia, conforme notícia do Portal Trends BR. O paciente, identificado como Huang, realizou o procedimento no Hospital Odontológico de Dewei, na cidade de Yongkang Jinhua, província de Zhejiang, em 14 de agosto.

De acordo com o site The Paper, Huang havia assinado um termo de consentimento autorizando a extração dos 23 dentes e a colocação imediata dos 12 implantes. Após o procedimento, ele continuou a sentir dores, e no dia 27 de agosto, faleceu em decorrência de uma parada cardíaca.

O hospital informou que o custo por dente implantado foi de aproximadamente 1.500 yuans (cerca de R$ 1.185), e afirmou que a condição física do paciente havia sido avaliada antes da cirurgia. Segundo a equipe, os dentes da frente poderiam ser extraídos e implantados no mesmo dia, mas os dentes de trás precisariam aguardar de três a quatro meses para o implante.

No entanto, o termo de consentimento assinado por Huang mostra que molares foram implantados no mesmo dia da extração, o que diverge das informações fornecidas pelo hospital. O Departamento Municipal de Saúde de Yongkang confirmou o intervalo de 13 dias entre o procedimento e a morte do paciente e informou que está investigando as causas específicas do falecimento.

Ainda conforme divulgado pelo Trends, o dentista responsável pela cirurgia, identificado como Yuan, possui cinco anos de experiência e é especializado em tratamento de canal, extração de sisos e próteses dentárias, conforme o hospital.

Especialistas ouvidos pelo The Paper alertaram para os riscos de um procedimento tão extenso, destacando que a extração de muitos dentes de uma só vez aumenta as chances de complicações, como dor intensa e infecção. Em geral, o número máximo de dentes que pode ser extraído de uma vez é cerca de 10, para evitar esses riscos.