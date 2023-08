Circo chinês apresenta 'Mundo Jurássico' em duas cidades de MS

O mundialmente conhecido 'Circo Internacional da China', apresenta o espetáculo 'Mundo Jurássico', às 19h dos dias 24 e 25 de agosto, no Salão Unigran, em Dourados (MS). A matéria original saiu no TeatrineTV.

Em 26 de agosto a trupe chega ao Ginásio Guanandizão, em Campo Grande (MS), onde se apresentam às 16h e 19h. No dia seguinte, 27 agosto, fazem duas novas sessões no Ganandizão, às 15h e 18h.

O espetáculo é descrito como absolutamente único e terá 45 artistas se apresentando. Trata-se de uma das trupes de circo mais antigas e distintas da China, aclamada pelo trabalho circense.

Os ingressoas custam de R$ 30 a R$ 200. Adquira AQUI o seu ingresso.

MUNDO JURÁSSICO

O espetáculo conta a história de Ding Ding e Qiqi, dois alunos do ensino médio, que após um fim de semana de muita diversão no Dinosaur Hall Amusement Park, em Zigong, na China, movidos pela curiosidade, invadem o laboratório do Museu dos Dinossauros à noite e surpreendem o Dr. Gu Gugu trabalhando em um experimento que tem como objetivo trazer os dinossauros de volta à vida.

Acrobatas, dançarinos e contorcionistas da Zigong Acrobatic Troupe of China, apresentam números desafiadores para ilustrar as aventuras dos adolescentes.

Os organizadores prometem um espetáculo que mescla a magia da milenar escola chinesa, com o fascínio dos dinossauros. "Um circo de lona no Brasil tem globo da morte, um tipo de número que não tem nos circos chineses. Na China, os artistas circenses apresentam espetáculos que envolvem muita precisão, força e habilidade. Em Mundo Jurássico, por exemplo, há uma bailarina que faz os passos na ponta do pé, no ombro do parceiro. É algo impressionante. Ela gira, faz tudo em cima do ombro do rapaz. O público se surpreende", adiantou o produtor Luciano Alves, da Boom Produções.

"Mundo Jurássico" foi criado antes da pandemia e, após uma pausa nas apresentações, está retomando sua turnê com passagens por diversas cidades brasileiras e países como Argentina, Chile, Costa Rica, México e Estados Unidos.

A Zigong Acrobatic Troupe of China costuma unir em seus shows acrobacias, tecnologia e nesse caso, grandes dinossauros capazes de impactar o público de todas as idades.

Costumam misturar performances eletrizantes, com cenários ultra tecnológicos. No caso de do Mundo Jurássico eles usam painéis de led de última geração, iluminação, trilhas sonoras e figurinos, especialmente desenvolvidos para o espetáculo. A intenção da trupe é aliar modernidade à tradição da escola milenar.