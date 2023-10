Com mais de 420 já repatriados, Lula diz que trará todos que quiserem voltar

O presidente Lula (PT) afirmou em seu perfil no X que trará todos os brasileiros que desejam retornar do conflito em Israel e na Faixa de Gaza. “Vamos continuar trabalhando até trazer de volta para casa todos que estão naquela região e desejam retornar ao nosso país”, disse.

Eis o post:

"Estou orgulhoso, e o povo brasileiro também deve estar, pelo belo trabalho que o Ministério da Defesa, o Itamaraty e a Força Aérea Brasileira estão fazendo de resgate dos nossos compatriotas que estão na zona do conflito. Vamos continuar trabalhando até trazer de volta para casa todos que estão naquela região e desejam retornar ao nosso país", disse o líder brasileiro. Eis o post:

O segundo avião da FAB com 214 passageiros decolou de Tel Aviv com destino ao Rio de Janeiro e deve chegar na 5ª feira (12.out.23).

Os primeiros 211 brasileiros repatriados chegaram a Brasília relatando o terror dos ataques em Israel.

Também nesta 4ª, o presidente Lula apelou ao secretário-geral da ONU, António Guterres, e à comunidade internacional para que ajam com urgência na defesa das crianças palestinas e israelenses, colocando fim à mais grave violação aos direitos humanos no guerra no Oriente Médio. Ele pediu que o Hamas liberte as crianças israelenses sequestradas e que Israel cesse o bombardeio para permitir que as crianças palestinas e suas mães deixem a Faixa de Gaza. Lula defendeu a necessidade de uma intervenção humanitária internacional e um cessar-fogo em defesa das crianças israelenses e palestinas. Lula disse que o Brasil, na presidência provisória do Conselho de Segurança da ONU, apoiará os esforços para acabar com o conflito e continuará trabalhando pela promoção da paz e dos direitos humanos no mundo. Eis o post a nota publicada pelo presidente brasileiro: