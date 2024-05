Natanael é preso com R$ 9 milhões em drogas no caminhão de reciclagem

Natanael de Carvalho Silva, de 42 anos, foi preso em flagrante na tarde de 5ª.feira (16.mai.24), na Rua Indaiatuba, na Vila Entroncamento, em Campo Grande (MS).

O caminhão conduzido por Natanael foi parado por policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Segundo os militares, durante a abordagem, o motorista demonstrou nervosismo e confessou que havia sido contratado para levar o caminhão de Corumbá até Campo Grande.

Em revista a carga, foram encontrados em meio aos recicláveis: 114 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 117,350 kg; 17 tabletes de cloridrato de cocaína, totalizando 18,300 kg; 206 tabletes de skunk, totalizando 130,550 kg; e 39 tabletes de maconha, totalizando 40,650 kg.

A preensão do carregamento, de acordo com o Bope, significa um prejuízo médio de R$ 9 milhões ao crime organizado.

O motorista disse que sabia da presença da droga em meio a carga e revelou ter sido contratado por R$ 40 mil para realizar o transporte.

Natanael também informou aos policiais sobre a presença de um batedor da carga, que utilizava uma caminhonete. As autoridades seguiram até a empresa de reciclagem, localizada no Núcleo Industrial Indubrasil, onde confirmaram que o veículo estava sob responsabilidade do batedor, que havia saído de Campo Grande na 2ª.feira (13.mai.24) para carregar materiais recicláveis em Corumbá.

Todos os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar). Natanael foi preso em flagrante e responderá por tráfico de drogas.