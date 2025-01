Helicóptero do governo Trump bate em avião e mata 67 passageiros (vídeo)

O helicóptero UH-60 Black Hawk, com três militares a bordo, do governo de Donald Trump (EUA), colidiu contra um avião da American Airlines, por volta das 21h, horário local, na 4ª.feira (29.jan.25). Os 67 ocupantes, sendo 64 do avião e o restante do helicóptero morreram.

De acordo com a Força Aérea Americana (FAA) o helicóptero fazia um voo de treinamento e pertencia à Companhia Bravo, 12º Batalhão de Aviação, de Fort Belvoir.

A colisão ocorreu quando o avião baixava para pousar no Aeroporto Nacional Reagan Washington.

Equipes de resgate iniciaram operações no Rio Potomac, onde os destroços das aeronaves foram localizados.

Os socorristas encontraram a fuselagem do avião da American Airlines, que estava invertida e espalhada em três partes no Rio Potomac, com águas congelantes até a altura da cintura.

Trump foi informado sobre o incidente e afirmou que o acidente poderia ter sido evitado. Ele se pronunciará sobre o caso às 11h, horário de Washington.

O Aeroporto Nacional Ronald Reagan de Washington permanecerá fechado até as 11h de quinta-feira, conforme informado pelas autoridades.

O QUE DIZ A EMPRESA AÉREA

O CEO da American Airlines, Robert Isom, disse nesta quinta-feira que a colisão aérea é "devastadora".

“Estamos absolutamente de coração partido pela família e entes queridos dos passageiros e membros da tripulação, e também por aqueles que estavam na aeronave militar”, disse ele. “Nosso foco agora é fazer tudo o que pudermos para dar suporte a todos os envolvidos, e também à equipe da PSA Airlines. Isso é devastador. Estamos todos sofrendo incrivelmente.

“Aqui está o que posso compartilhar neste estágio inicial. O voo 5342 da American Air American Eagle, operado pela PSA Airlines, viajando de Wichita, Kansas para o Aeroporto Nacional Reagan, se envolveu em um acidente pouco antes das 21h, horário local”, disse Isom. “Na aproximação final para o Aeroporto Nacional Reagan, ele colidiu com uma aeronave militar em uma aproximação normal. Neste momento, não sabemos por que a aeronave militar entrou no caminho da aeronave PSA.”

"Pedimos a qualquer família e amigos que estejam procurando informações sobre seus entes queridos que liguem para nossa linha de ajuda designada", disse Isom.