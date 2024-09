Idosa usou pedra de R$ 6,4 milhões como peso de porta por décadas

Uma pedra de âmbar, avaliada em cerca de R$ 6,4 milhões, foi encontrada na casa de uma idosa na Romênia, onde era usada como peso de porta por décadas, sem que a proprietária soubesse de seu valor. As informações foram divulgadas pelo portal Terra.

O âmbar, formado pela petrificação de seiva de árvores antigas, é uma das pedras mais conhecidas do mundo. De acordo com o portal BNews, a idosa, que faleceu em 1991, havia encontrado a pedra em um rio. Durante um assalto à sua casa, todas as joias foram levadas, exceto a pedra, que permanecia no chão.

Desconfiando do valor da pedra, o herdeiro da idosa, cuja identidade não foi revelada, decidiu levá-la às autoridades da Romênia. Posteriormente, a pedra foi enviada ao Museu de História de Cracóvia, na Polônia, onde especialistas confirmaram se tratar de um âmbar com idade estimada entre 38,5 e 70 milhões de anos.

De acordo com o diretor do museu, a descoberta foi "muito significativa tanto para a ciência quanto para o museu". A pedra foi adquirida pelo estado romeno e classificada como um tesouro nacional, estando agora em exposição no Museu da Província de Buzau.

Com informações de BNews