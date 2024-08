Moraes intima Elon Musk a nomear representante da X no Brasil em 24 horas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou na noite de 4ª feira (28.ago,24) que o empresário Elon Musk, proprietário da rede social X (anteriormente conhecida como Twitter), informe, em um prazo de 24 horas, quem será o novo representante legal da empresa no Brasil.

A determinação foi divulgada por meio de uma postagem no perfil oficial do STF na própria rede social. Além disso, a advogada já designada nos autos foi intimada no dia 18 de agosto de 2024 para fornecer as informações necessárias.

Caso a ordem não seja cumprida, a decisão prevê a suspensão das atividades da rede social no Brasil. Musk está sendo investigado no Inquérito (INQ) 4957, que investiga possíveis crimes de obstrução à Justiça, formação de organização criminosa e incitação ao crime.