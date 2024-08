PF cumpre 10 mandados contra investigados por atos golpistas que deixaram R$ 40 mi em prejuízos

Nesta 5ª feira (29.ago.24), a Polícia Federal deflagrou a 29ª fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar pessoas que participaram e incitaram os atos violentos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, em Brasília (DF).

Naquela ocasião, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos, resultando em violência e danos generalizados aos imóveis e objetos das instituições.

Nesta fase, estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados de Santa Catarina (5), Rio de Janeiro (3), Goiás (1) e no Distrito Federal (1). Além disso, foi determinada a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados. Estima-se que os danos causados ao patrimônio público possam atingir a cifra de R$ 40 milhões.

Os fatos investigados incluem, em tese, crimes como abolição violenta do Estado democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, e destruição ou deterioração de bens especialmente protegidos.

As investigações continuam em andamento, e a Operação Lesa Pátria se tornou permanente, com atualizações periódicas sobre os mandados judiciais cumpridos e as pessoas detidas.