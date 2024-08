Relembre os programas icônicos que marcaram a trajetória de Silvio Santos, o 'Rei da TV'

O empresário e apresentador Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão brasileira, faleceu neste sábado (17.ago.24), aos 93 anos. O apresentador, que estava internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo desde julho de 2024 para se recuperar de H1N1, marcou a história da comunicação no Brasil, principalmente à frente do "Programa Silvio Santos" e como fundador do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), em 1981.

Relembrando os grandes sucessos de Silvio Santos na TV:

"Vamos Brincar de Forca"

Silvio Santos deu início à sua carreira televisiva com este programa, que foi ao ar pela primeira vez na TV Paulista em 1962. O jogo de palavras rapidamente conquistou o público e se tornou um sucesso que abriu portas para o apresentador expandir sua atuação na televisão. Em 2012, o programa ganhou uma nova versão no SBT, mas teve curta duração.

"Programa Silvio Santos"

Iniciado em 1963, o "Programa Silvio Santos" era mais uma faixa de horário dedicada ao apresentador do que um programa único. Com uma combinação de atrações como "Cuidado com a Buzina", "Justiça dos Homens" e "Pra Ganhar é Só Rodar", Silvio Santos se consolidou como uma presença dominante na TV. Quando fundou o SBT, em 1981, o "Programa Silvio Santos" se tornou um pilar dos domingos, com quadros que marcaram época, como "Namoro na TV" e "Topa Tudo por Dinheiro".

"Qual é a Música?"

Exibido originalmente entre 1976 e 1991, este programa desafiava celebridades a identificar músicas a partir de poucas notas. O sucesso foi tanto que o "Qual é a Música?" ganhou novas versões, uma delas exibida entre 1999 e 2008. Atualmente, o programa é apresentado por Patricia Abravanel, filha de Silvio Santos.

"Porta da Esperança"

Este programa, exibido de 1984 a 1996, realizava os sonhos de espectadores que escreviam para contar seus desejos, como reencontrar um parente ou ganhar um carro. O suspense girava em torno do que estava por trás da porta, esperando para surpreender os participantes.

"Topa Tudo por Dinheiro"

Um dos programas mais icônicos da carreira de Silvio, "Topa Tudo por Dinheiro" era famoso pelos aviõezinhos de dinheiro que o apresentador jogava para a plateia. Exibido entre 1991 e 2001, o programa colocava participantes em desafios para ganhar prêmios em dinheiro.

"Pião da Casa Própria"

Inicialmente parte do "Pra Ganhar é Só Rodar" em 1962, o famoso pião virou uma atração própria em 1987. O programa sorteava casas entre os clientes do Baú da Felicidade e continuou aparecendo em outros programas ao longo dos anos.

"Show de Calouros"

Entre 1977 e 1992, o "Show de Calouros" foi uma das atrações mais duradouras do "Programa Silvio Santos". O concurso de talentos trazia competidores para serem avaliados por um júri formado por figuras como Pedro de Lara e Elke Maravilha.

"Em Nome do Amor"

Exibido entre 1994 e 2000, este programa misturava romance e entretenimento, com Silvio ajudando participantes a decidirem se seus admiradores secretos eram amigos ou algo mais.

"Show do Milhão"

Lançado em 1999, o "Show do Milhão" rapidamente se tornou um fenômeno com suas perguntas e respostas que poderiam valer até um milhão de reais. Com bordões marcantes de Silvio, o programa teve uma versão inicial até 2003 e voltou em 2009.

"Casa dos Artistas"

Este reality show, que teve quatro edições entre 2001 e 2004, confinava celebridades em uma casa vigiada por câmeras, atraindo grande audiência. Participantes como Bárbara Paz e Supla se destacaram, e a terceira temporada inovou ao misturar artistas com seus fãs.