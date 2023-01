Vídeo: Rússia cria 'robô assassino autônomo' para eliminar inimigos ocidentais

Após Alemanhã e os EUA anunciarem que enviaram tanques Leopard e Abrams para a Ucrânia usar na guerra contra a Rússia. A equipe militar do autocrata Vladimir Putin divulgou que criou uma nova arma que ganhou o apelido de 'robô assassino '.

Trata-se de um veículo terrestre não tripulado semelhante a um tanque. No entanto, ao contrário de um tanque normal, ele pode detectar e atingir inimigos automaticamente com mísseis guiados usando uma variedade de sensores inteligentes e robótica.

Ele funciona de forma autônoma por até três dias, navegando por vários quilômetros sem assistência humana e é capaz de atirar em alvos 'com discrição'.

O Marker pode identificar alvos de forma autônoma por meio de luz visível e infravermelha (Imagem: Twitter)

Dmitry Rogozin, ex-diretor geral da Roscosmos da Rússia, disse à Sputnik que o robô que tem o nome técnico de "Marker" começará a ser lançado com habilidades para destruir tanques.

Rogozin teria dito: "Por exemplo, assim que as entregas dos tanques Abrams e Leopard para as tropas ucranianas começarem, o Marker será equipado com uma imagem eletrônica apropriada para detectar e destruir os tanques americanos e alemães com mísseis guiados antitanque", anunciou.

Rogozin afirmou, então, que quatro robôs Marker serão entregues em fevereiro na região de Donbass, na Ucrânia, que continua sendo disputada entre as milícias russa e ucraniana.

As forças de Volodymyr Zelenskyy estão sob ataque russo desde 25 de fevereiro de 2022, isso é, faltam menos de 30 dias para completar um ano desde o início da guerra.

Veja o vídeo do robô no Instagram do MS Notícias. Clique AQUI para ver.

Os veículos Marker aparentemente nunca foram projetados para combate, mas foram concebidos como uma forma de testar ferramentas e tecnologias futuristas.

Ao enviá-los para a batalha, a Rússia abrirá a escalada do uso da robótica em guerras.