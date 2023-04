Brincadeira de caça ovos resgata memória afetiva de pais e filhos na cidade da Páscoa

A noite desta quarta-feira (05) foi de muita brincadeira, alegria e troca de afeto durante a programação na Cidade da Páscoa, que acontece nos Altos da Afonso. Entre apresentações musicais, oficina de fabricação e pintura de ovos, além da divertida e parada temática, uma das atividades mais procuradas foi a brincadeira de Caça aos Ovos.

Dezenas de crianças acompanhadas de seus pais, encheram o Coreto, que fica em frente aos quiosques que remetem as obras históricas de Campo Grande para dar início à brincadeira, que começa com pintura facial. Logo, as crianças puderam soltar a imaginação, com a utilização de tinta guache para realizar as artes nas cascas dos ovos. Terminada a pintura, é hora de colocar para secar para depois, colocar as pinturas nas árvores que fazem parte da decoração da Cidade da Páscoa.

Enquanto as pinturas secam, chega a tão esperada brincadeira: a Caça aos Ovos. A dinâmica da brincadeira é de origem tradicional: as crianças precisam seguir as pistas deixadas pelo coelhinho da páscoa para encontrar todos os ovos. Somente assim elas recebem os chocolates como prêmio.

A nutricionista Thaise Sorana, que estava participando da atividade junto ao seu filho Eduardo, de seis anos, se disse cativada com a iniciativa da Prefeitura com toda a programação, em especial a essa brincadeira que a remeteu a sua infância. “Estou encantada com todo esse trabalho. Além de proporcionar atividades gratuitas para toda a Campo Grande, a Cidade da Páscoa resgata nossas memórias afetivas, e assim, compartilhamos disso nessa experiência aqui com nossos filhos. É muito lúdico e acima de tudo, democrático. Pessoas de todos os lugares da cidade pode participar”, contou.

Alita da Silva Paixão, chegou na abertura da programação (17h) para aproveitar todo o roteiro junto a filha Valentina, de cinco anos. “Fazia algum tempo que eu mesma não vivia esse momento de Páscoa. E hoje foi maravilhoso. Cheguei cedo e já embarquei no City Tour. No retorno, levei minha filha para brincar em todos os brinquedos do parquinho. Achei tudo muito seguro, com acompanhamento dos monitores, mas com certeza, o mais esperado por nós duas, foi a Caça aos Ovos. Quero dar parabéns para todos por essa organização”, disse a dona de casa.

Alana Oliveira também curtiu a brincadeira junto aos outros pais e crianças com seu filho Óliver, de quatro anos. “Está tudo muito nota dez, esse cenário é maravilhoso e mágico e o que sinto de mais legal, é esse clima de estar em família. Até domingo, quero voltar mais outras vezes”, pontuou a empreendedora.

Na busca da Caça aos Ovos, os monitores caracterizados de personagens da Páscoa, saem em busca desse tesouro com as crianças, todas devidamente acompanhadas de seus pais ou responsáveis, o que acaba levando todos à diversão. No final, todas as crianças ganham bombons artesanais que são produzidos pela Fundo de Apoio a Comunidade (FAC). O máximo de participantes por dia, são de 100 crianças que são atendidas por ordem de chegada.

A programação da Cidade da Páscoa segue até o próximo domingo, dia 09, sempre com início às 17h e fechamento as 22h30.