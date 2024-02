Camelódromo pega fogo em Campo Grande (vídeo)

O Centro Comercial Popular Marcelo Barbosa da Fonseca, mais conhecido como Camelódromo de Campo Grande (MS), foi atingido por incêndio às 16h30 deste domingo (11.fev.24).

Conforme apurado, ao menos seis boxes (lojas internas) do complexo comercial foram danificadas pelas chamas.

Um maior dano ao local foi evitado em razão da rápida e eficaz ação do Corpo de Bombeiros, que controlou o incêndio menos de uma hora depois, às 17h20.

Moradores da região filmaram a cortina de fumaça que encobriu as ruas ao entorno. Eis:

Inaugurado no dia 05 de dezembro de 1998, o prédio comercial foi projetado e instalado em um local que hoje é um círculo turístico de nossa Capital sul-mato-grossense, nas proximidades do Mercadão, Casa do Artesão e Morada dos Baís.

A suspeita preliminar é de que o incidente não foi intencional, pois nenhum dos boxes afetados exibia sinais de arrombamento. O prejuízo material ainda será contabilizado pelos donos das lojas.

Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar foi ao local e isolou as ruas em volta do camelódromo.

De acordo com o tenente Oliveira, do Corpo de Bombeiros, disse à imprensa que não há risco para os outros boxes ou para a estrutura do prédio e que, após o trabalho de rescaldo, o local será liberado para que os comerciantes avaliem os materiais que perderam.

Também há liberação para que o Camelódromo abra normalmente na 2ª feira (12.fev.24), mas o funcionamento ficará a critério da administração.