Campo Grande é destaque nacional em políticas de promoção de igualdade racial

Concorrendo com mais de 5 mil propostas de todo o Brasil, Campo Grande foi classificada em 11° lugar em promoção da igualdade racial. A posição garantiu a Capital a premiação de um veículo modelo Pulse e um kit equipagem, oferecidos pela Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. A entrega aconteceu nesta segunda-feira (13).

A pasta responsável pelas políticas do setor, Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU), participou do Projeto Equipagem para órgão de promoção da igualdade racial – edital 05 – Pró DH, da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, aberto para envio de Propostas, onde cada Município do Brasil teve a oportunidade de concorrer, com apresentação de projetos.

A prefeita Adriane Lopes participou do ato de entrega e ressaltou a importância das políticas públicas e do reconhecimento do trabalho realizado. “Nós nos destacamos a nível nacional entre mais de 5 mil projetos, pelo compromisso que temos com políticas públicas e esse material vai ajudar a alcançar ainda mais pessoas”.

“É o reconhecimento de um trabalho desenvolvido por nós com muito amor e dedicação e que devolve a dignidade às pessoas, entendemos que a população necessita dessas políticas e buscamos isso. A qualidade do nosso serviço é reconhecida através de momentos como esse”, acrescenta Rosana Anunciação, coordenadora de Promoção de Políticas da Igualdade Racial da SDHU.

Além do veículo, o kit equipagem contém um refrigerador, um bebedouro, uma impressora, cinco computadores e um televisor, que serão utilizados para atender as demandas da Coordenadoria de Políticas de Promoção da igualdade racial de Campo Grande.

“Esse material vai fazer muita diferença no nosso trabalho, principalmente o veículo durante as visitas às comunidades quilombolas e tantas outras que desenvolvemos nosso trabalho”, conclui o subsecretário da SDHU, Amadeu Borges.

Pró-DH

Instituído pelo Decreto Nº 10.520, de 06 de outubro de 2020, e regulamentado pela Portaria no 20, de 21 de janeiro de 2021, o Programa de equipagem e modernização da infraestrutura dos órgãos, entidades e instâncias colegiadas públicas de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos – Pró-DH visa contribuir para a modernização da infraestrutura, ampliação de serviços e integração e fortalecimento de políticas públicas que utilizam espaços e equipamentos de promoção e defesa de direitos da família; crianças, adolescentes e jovens; mulheres; pessoas idosas; pessoas com deficiência; população negra e povos e comunidades tradicionais.

O Programa busca fortalecer os Conselhos Tutelares, os Conselhos de Direitos, e os espaços e equipamentos públicos de prestação de serviços voltados para a promoção e defesa de direitos humanos nos estados, Distrito Federal, e nos municípios, por meio da doação de bens móveis necessários a desempenho de suas funções institucionais.

Para participar do Programa, os órgãos, as entidades e as instâncias colegiadas devem se inscrever nos editais de chamamento público lançados pelo Ministério e comprovar que desenvolvem ações destinadas à promoção de direitos humanos e que possuem capacidade institucional para a guarda e a manutenção dos bens recebidos.