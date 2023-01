Com curso de manicure e pedicure, prefeitura fomenta empreendedorismo as mulheres do Conjunto União

Foi em uma sala da Associação Moradores do Conjunto Residencial União 1 e 2, que 18 mulheres resolveram se engajar em novos conhecimentos e se inscreveram em um curso profissionalizante de Manicure e Pedicure, oferecido pela Prefeitura de Campo Grande. Foram duas semanas de aprendizado, no período vespertino, que elas, não só tiveram conhecimento de técnicas profissionais, mas abriram novos olhares de como ganhar uma renda extra e futuros negócios por meios empreendedores.

“É um curso de manicure e pedicure básico, onde damos o foco no tratamento da cutícula. Nós utilizamos uma laranja para elas aprenderem a manusear com delicadeza o alicate, já que a maioria tem contato pela primeira vez com a ferramenta, e assim, retirar a casca sem danificar a fruta. Assim, elas ganham leveza na mão. Além disso, aqui elas trocam ideias e acabam saindo daqui cheia de planos para alçar novos caminhos como empreendedoras e gestoras dos seus próprios negócios”, explica Layssa Oliveira, ministrante do curso.

A conclusão do curso foi celebrada com a entrega de certificados nessa quinta-feira (27), na própria Associação dos Moradores. Tamara da Silva, que reside no União, já tinha se interessado em aprender sobre a profissão via internet. “Como o curso era inviável para eu pagar, comecei a aprender pela internet, até eu receber no grupo de Whatsapp do bairro, a informação que teríamos o curso de graça aqui na Associação. Foi incrível para mim. Aprendi de forma pratica técnicas novas, e com ajuda da professora, a observar melhor como cuidar da cutícula. Agora já estou atendendo em um pequeno estabelecimento aqui do bairro, ganhando experiência, freguesia e um dinheirinho também”, conta.

Já Edna Gamarra, nunca teve contato com a profissão e sequer nenhuma experiência. “Vim aprender do zero, com intenção de adquirir mesmo uma nova fonte de renda. E acredito que me sai muito bem. As laranjas sofreram bastante, mas valeu a pena, agora sei como tratar muito bem as cutículas. É uma profissão que permite fazermos nossos horários, atender em domicílio e para uma mulher como eu que tem filhos e precisa cuidar de casa, é um excelente trabalho e garantia futura de alguma fonte de renda”.

“No meu caso, eu vim aqui só para adquirir conhecimento mesmo. Não vim aqui com nenhuma intenção de trabalhar para fora. Mas depois de duas semanas aqui, conversando, aprendendo e refletindo, agora já quero novos cursos como corte de cabelo, limpeza de pele e outros agregados da beleza para futuramente, quem sabe, oferecer esses serviços por meio de uma van e oferecer atendimento em toda a cidade. Trabalhar com a autoestima das pessoas é incrível e quero ser uma representante disso”, diz Silvana da Rocha Oliveira, também certificada com a conclusão do curso dessa turma no Bairro União.

Para o secretário da Juventude (Sejuv), Wilton Celeste Candelário, a intenção agora é oferecer novos cursos para as comunidades, diretamente em suas associações e assim, descentralizar as ofertas somente na Secretaria. “Para nós é uma grande satisfação sair da nossa sede, que fica na região central, e trazer esses cursos diretamente nos bairros, queremos levar esse atendimento nas sete regiões da cidade, com a expectativa de ofertar mais de 40 cursos. Esse é olhar da prefeita Adriane Lopes, fazendo valer mesmo nosso título de Capital das Oportunidades”, conclui.

Os cursos são programados por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) e as agendas são divulgadas periodicamente na página institucional e redes sociais.