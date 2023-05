Com expectativa de 2 mil corredores, Maratona de Campo Grande é lançada oficialmente

A 2ª edição da Maratona de Campo Grande foi oficialmente lançada nesta terça-feira (2), em solenidade realizada no Bioparque do Pantanal, com a presença de representantes do poder público, parceiros, atletas, iniciativa privada e entusiastas do esporte. A prova acontecerá no dia 2 de julho e terá grandes novidades aos corredores profissionais e demais participantes. A expectativa é de que duas mil pessoas marquem presença no evento. A Maratona tem o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Durante a cerimônia de lançamento, foram anunciadas algumas novidades, sendo a principal delas a homologação da maratona, cujo percurso de 42 quilômetros e 195 metros será aferido e medido pela FAMS (Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul), com presença de arbitragem durante a prova para conferência de resultados, o que garante ainda mais segurança a todos os atletas inscritos. Além de permitir ao atleta usar seu tempo aferido para participar de provas nacionais, o corredor poderá obter pontuação para pleitear o Bolsa Atleta.

“A Maratona de Campo Grande já mostrou que veio para ficar pela organização de qualidade, causando um impacto não só para os amantes de corrida e de esporte, mas também para a economia do nosso Estado. Um evento dessa magnitude reúne competidores de Mato Grosso do Sul, do Brasil e até de fora, gerando também um grande fluxo turístico”, enfatiza o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Ferreira Miranda, pontua que a Maratona está alinhada aos pilares da transversalidade. “Sem dúvidas, a Maratona de Campo Grande é um evento que se encaixa perfeitamente nos novos princípios do Governo de Mato Grosso do Sul, prezando sempre pela transversalidade. Neste caso, o esporte, a cultura e o turismo caminham juntos, o que proporciona uma competição de qualidade técnica para os corredores e também experiências culturais e turísticas a todos os participantes”.

A Maratona terá largada e chegada na Cidade da Maratona, nos altos da Afonso Pena, e percurso pelas ruas da capital. A prova terá, além da maratona que carrega no nome, percursos de 7 km, 21 km e o kids, para crianças de 3 a 13 anos. “A organização da prova ficou muito feliz com a realização do evento, porque a gente conseguiu reunir atletas, simpatizantes, poder público e privado, e esse era nosso intuito com o lançamento da maratona, apresentar o evento para a cidade, quais os aspectos positivos que a gente traz, qual o movimento na economia, e acho que cumprimos esse papel”, avalia a organizadora da prova, Kassilene Cardadeiro.

O trajeto percorrido pelos corredores vai passar pelos principais pontos da cidade e apresentar Campo Grande tanto para quem vem de fora como para quem mora aqui e poderá ter um novo olhar sobre trechos normalmente percorridos só de carro. Além das provas, haverá outras programações na Cidade da Maratona, de 30 de junho a 2 de julho, como shows, palestras e atrações culturais com entrada franca. Na primeira edição foram mais de mil participantes, e para 2023 a expectativa é de 2 mil corredores em todas as modalidades e cerca de 7 mil pessoas circulando pelo evento. Haverá distribuição de cerca de R$ 10 mil em premiações para os primeiros colocados. As inscrições estão no terceiro lote e as vagas são limitadas.

“A principal mudança é a criação da Cidade da Maratona, nos altos da Avenida Afonso Pena, que é de onde vão largar as provas, esse espaço será aberto ao público e queremos convidar todo mundo de Campo Grande para participar, assistir as palestras, os shows, estar presente nesse movimento do esporte. Outra novidade é que haverá premiação por categoria de faixa etária nos três percursos”, enfatiza Kassilene Cardadeiro.

O Bioparque Pantanal, que firmou parceria com a Maratona de Campo Grande para distribuição de vouchers de entrada facilitada para os inscritos, sediou o evento, simbolizando as belezas da Capital e do Estado que os visitantes terão a oportunidade de conhecer. “O Bioparque Pantanal se tornou um dos principais destinos turísticos do Brasil e do mundo, e turistas de todos os estados brasileiros e de mais de 90 países já visitaram o complexo. Por isso, realizar esta parceria com a Maratona de Campo Grande, que colocou nossa capital no seleto circuito mundial de cidades que sediam maratonas, é fundamental para a promoção do esporte e do turismo consciente e sustentável em Mato Grosso do Sul”, comenta a diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri.

Para a segunda edição, um dos principais parceiros na realização da prova será a MSGás – Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul. “Quero destacar a iniciativa da Kassilene por nos proporcionar a oportunidade de participar como apoiadores master da prova, pela importância da Maratona de Campo Grande como indutora da prática esportiva, para o turismo e a cultura regional. Não podemos esquecer do apoio do Governo do Estado e da Commit, sócios da MSGás. Desejo muito sucesso”, comenta Rui Pires dos Santos, diretor-presidente da MSGÁS.

As inscrições podem ser feitas pelo site https://maratonadecampogrande.com.br/.

Fonte: Governo de MS