Com ministros do TCU, seminário em MS aborda impacto das IAs nas compras públicas

O Senacop (Seminário Nacional de Compras Públicas) retorna a Campo Grande para sua 6ª edição, de 12 a 14 de novembro, no Centro de Eventos Arquiteto Rubens Gil de Camillo. Reconhecido como o maior evento do país focado na nova Lei de Licitações, o Senacop promete reunir os principais especialistas e líderes do setor.

Nesta edição, destacam-se as presenças dos ministros do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zymler e Antonio Anastasia, que compartilharão sua vasta experiência e conhecimento em discussões sobre os desafios e inovações nas compras públicas.

Os participantes poderão acompanhar paineis que abordarão temas como o impacto da Inteligência Artificial nas contratações públicas e o papel crucial dos órgãos de controle no combate à corrupção.

A programação do evento inclui palestras, paineis interativos e workshops práticos, todos voltados para a capacitação e desenvolvimento dos profissionais da área. Além do conteúdo técnico, o Senacop oferecerá momentos de lazer e integração, com atrações culturais e um show de abertura especial do renomado cantor Nando Reis.

O Senacop se consolida como um evento essencial para profissionais que atuam em licitações e contratos, servindo como um ponto de encontro para a troca de ideias e a construção de um setor público mais eficiente e transparente. As inscrições estão abertas, e os interessados podem garantir sua participação através do site oficial do evento.

Informações:

www.senacop.com.br

WhatsApp: (61) 99227-5025