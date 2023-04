Com show do cantor Fernandinho, Páscoa da Família reúne mais de 30 mil pessoas no último dia

Nesse domingo (9), a Cidade da Páscoa recebeu mais de 30 mil visitantes para o encerramento das atividades da primeira edição da Páscoa da Família, evento que passa a fazer parte do calendário de Campo Grande. Foram dez dias de programação para toda a família, com oficinas, espetáculos teatrais, shows musicais, muita diversão e interatividade. Segundo números da Guarda Civil Metropolitana, de 31 de março a 9 de abril, 108 mil pessoas passaram pelo local, instalado nos altos da Avenida Afonso Pena.

O espaço já conhecido pela realização das comemorações natalinas, foi palco de mais uma atração que encantou a população campo-grandense e, conforme anunciado pela prefeita Adriane Lopes, as atividades no local não vão parar por aí. Em seu pronunciamento, a chefe do Executivo Municipal afirmou que outros eventos populares acontecerão no local. “Pela primeira vez realizamos essa celebração na cidade, que não é mais só do Natal, ela é nossa e permanente, então, teremos eventos durante todo o ano”, frisou.

Concebido com foco na sustentabilidade, o projeto de decoração da Cidade da Páscoa foi executado priorizando a utilização de materiais reaproveitados, ideia elogiada e aprovada pelo armador de construção civil, Davi de Santana (33). “A prefeitura está de parabéns. Além da economia, demonstrando responsabilidade e planejamento, ainda contribui com o meio ambiente, produzindo menos resíduos, sem que isso signifique prejuízo, no sentido de ficar menos bonito. Tá tudo muito legal”, salientou.

Divulgação

A Páscoa da Família também mostrou sua importância do ponto de vista econômico, criando oportunidades de negócios e geração de renda para comerciantes como o Edson de Araújo Gomes (42), que há cinco anos tem um trailer e vende crepes. “O balanço é superpositivo. Estou muito satisfeito com os resultados das vendas durante esses dez dias”, comemorou.

Diariamente, uma média de 130 ovos foram pintados nas oficinas e ao longo de toda a programação, quase 600 crianças passaram pelo estande da pintura facial e mil participaram das dinâmicas de caça aos ovos. As oficinas de fabricação e pintura de ovos, oferecidas em parceria com o Senai MS, foram realizadas em nove dos dez dias de atividades e duzentas pessoas foram atendidas, nas turmas adulto e kids.

“Os participantes puderam aprender toda a técnica aplicada na produção dos ovos de chocolate. Para as crianças, a metodologia é adaptada de modo que, consigam produzir, decorar e embalar os ovos confeccionados por eles, já para a turma adulta, o conteúdo ministrado contempla também temas como precificação e empreendedorismo, uma vez que, muitos buscam na atividade uma maneira de gerar renda”, explicou a professora Miriam Freitas, responsável pelas aulas.

Samuel Souza, de 9 anos, foi um dos participantes. Ele contou que se inscreveu pois queria conhecer o processo de fabricação dos ovos de chocolate. “Eu queria aprender a fazer. A professora me ajudou com tudo. Fiquei muito feliz com o resultado”, festejou o menino.

Já no último dia da programação, numa noite de céu limpo e temperatura amena, todos aguardavam pela atração principal: o show do cantor gospel Fernandinho. O casal Ronaldo e Daiane, empresários do ramo da panificação, confidenciou a alegria de poder aproveitar o momento em família. “Iniciativa fantástica. Minha esposa e eu viemos para visitar e assistir ao show. O público cristão responde por uma grande parcela da nossa população e, através de eventos como este, nos sentimos representados”, explicou ele.

Por cerca de uma hora e meia, mesclando músicas para orar e tirar o pé do chão, Fernandinho emocionou e agitou o público ao som de hits como "Faz Chover", "Nada Além do Sangue", "A Alegria do Senhor", "Teu Sangue", "Dançar na Chuva", "Galileu" e clássicos do cancioneiro cristão, como "Alvo Mais que a Neve" e "Porque Ele Vive", deixando o público extasiado.

“O show foi maravilhoso, a prefeitura acertou em cheio na escolha do Fernandinho (para fechar a noite). É o primeiro ano que acontece a Páscoa da Família mas já estamos à espera da próxima edição”, comentou a copeira Márcia Regina Dias (46).

A Cidade da Páscoa é uma realização da Prefeitura de Campo Grande, com promoção da Famasul/Senar, Senai, Sesc e Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania; conta com o patrocínio do Comper, Fort Atacadista e FIEMS; apoio da TV Morena, UCDB, Abrasel e Produserv.