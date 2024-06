Condomínio Belas Artes: obras avançam ao segundo pavimento das torres

As obras do Condomínio Belas Artes, localizado no bairro Cabreúva, em Campo Grande (MS), avançam rapidamente com o início da construção do segundo pavimento das torres 7, 8 e 9. Quem passa pela região já pode notar a estrutura das torres tomando forma, marcando um progresso significativo no empreendimento.

“A obra está avançando conforme o planejado e agora estamos construindo o segundo pavimento das torres 7, 8 e 9 e iniciando a alvenaria da torre 10. É o momento em que os apartamentos começam a ser erguidos e isso aumenta a expectativa de nossos clientes e dos moradores do entorno”, comentou Sinomar Pereira, diretor de Planejamento da Cesari Engenharia, responsável pela construção.

O Condomínio Belas Artes será um dos maiores conjuntos habitacionais no centro da capital, com um total de 792 apartamentos. Destes, 80 unidades serão entregues à Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf) como contrapartida pela cedência do terreno de 5 hectares pela Prefeitura Municipal de Campo Grande. Outros 498 apartamentos serão destinados ao Programa “Minha Casa Minha Vida” do Governo Federal, enquanto os 214 apartamentos restantes serão comercializados pela iniciativa privada para atender à demanda do mercado imobiliário local.

A obra está organizada em quatro fases distintas para garantir a execução cuidadosa de cada detalhe. As áreas de convivência já estão montadas e concretadas, e o salão de festas está na fase de acabamento.

A conclusão do Condomínio Belas Artes está prevista para o final de 2026. A Cesari Engenharia também será responsável pela construção do Residencial Joana Bacca, um imóvel de alto padrão que será erguido na Av. Bom Pastor, reforçando o compromisso da empresa com o desenvolvimento imobiliário de Campo Grande.