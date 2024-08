Coren-MS interdita clínica de Campo Grande por descumprimento de TAC e déficit de enfermeiros

O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Coren-MS) autuou na tarde desta 2ª feira (12.ago.24) a Clínica Carandá por não cumprir o Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado em 2023, que visava sanar o déficit de profissionais de enfermagem.

"A clínica tem adiado as medidas necessárias por um longo período. Diante disso, o conselho decidiu pela interdição de 50% do quadro de profissionais de enfermagem, considerando os riscos aos trabalhadores que enfrentam escalas impraticáveis, condições insalubres e falta de recursos, tanto para os pacientes quanto para si mesmos", afirmou o presidente do Coren-MS, Leandro Dias.

Durante a fiscalização, o Procurador-Geral do Conselho, Douglas Cardoso, apresentou o Termo de Interdição aos representantes da clínica, detalhando os próximos passos para reverter a medida, conforme estipulado pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).

A clínica deve agora fornecer a documentação que comprove o cumprimento das exigências do TAC ou demonstre a implementação de novas condições de trabalho que garantam a segurança tanto dos profissionais de enfermagem quanto dos pacientes.

"Quando os profissionais de enfermagem enfrentam condições de trabalho insalubres ou irregulares, é nosso dever intervir, baseados nas resoluções do Cofen e na legislação vigente, para assegurar que esses profissionais sejam devidamente reconhecidos e valorizados. Esperamos que a clínica corrija rapidamente as condições de trabalho para que nossos profissionais possam retornar ao serviço com segurança", ressaltou Dr. Leandro Dias.

A ação contou com a participação do presidente do Coren-MS, Leandro Dias; do Procurador-Geral do Conselho, Douglas Cardoso; da Enfermeira Fiscal, Priscila Araújo; e da Conselheira, Ariane Calixto.