Curso gratuito de Noções Básicas de Espanhol está com inscrições abertas

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), está com as inscrições abertas para o Curso de Noções Básicas de Espanhol. As aulas serão gratuitas e ministradas de 27 a 31 de março, das 13h30 às 17h, na sede da Sejuv, localizada na Rua 25 de Dezembro, 924, 3° andar do Condomínio Marrakech.

O Curso de Noções Básicas de Espanhol apresenta o idioma e prepara os alunos para exames do ENEM, vestibulares, estudo em países com idiomas de língua espanhola e para vagas de emprego em hotéis, hospitais e empresas importadoras de insumo internacional de países latino-americanos.

A grade prevê atividades de leitura, escritura, interpretação de textos e linguagem falada, com discussão de conhecimento do alfabeto, sons das palavras, números, aprendizado dos nomes de objetos e pessoas, além do ensinamento de como formular frases e usar as palavras de forma corretamente.

Para a professora Lucelia Santos, ministrante do curso, as aulas são importantes para o futuro do jovem no mercado de trabalho. “O curso é para todos que desejam abrir portas, que desejam ter um diferencial em processos seletivos, seja visando o mercado de trabalho, o ingresso nos estudos superiores”, explica.

São 50 vagas para o curso que busca trazer compreensão da língua espanhola de maneira simples, fácil, dinâmica e divertida. As inscrições devem ser feitas pelo telefone (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 99302-5275.

*Serviços*

Curso de Noções Básicas de Espanhol

Data: 27 até 31 de março

Horário: 13h30 às 17h

Vagas: 50

Professora: Lucelia Santos

Local: Secretaria Municipal da Juventude – Sejuv

Endereço: Rua 25 de Dezembro, 924, 3°andar, Condomínio Marrakech

Informações e inscrições: (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 99302-5275