Defesa Civil mantém alerta de tempestade até quarta-feira e faz recomendações

Os riscos que fortes chuvas trazem foram alertadas em mais um aviso de tempestade feito pela Defesa Civil de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (17). O aviso, que tem grau de severidade classificado como Perigo, vale até às 10h de quarta-feira (18).

Segundo a Defesa Civil, grande parte de Mato Grosso do Sul está inclusa no aviso que elenca entre os riscos potenciais chuva que deve variar entre 30 e 60 mm/h (ou seja, um volume grande de água em curto espaço de tempo).

Ventos com intensidade entre 60 e 100 km/h, além de queda de granizo, queda do fornecimento de energia, estragos em plantações e alagamentos também são elencados no aviso como riscos potenciais para praticamente todo o Estado.

Nesta terça, foram registrados alguns pontos de alagamento em Campo Grande, onde foi registrado pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) nas 12 horas que antecederam às 15h de hoje, 53,8 mm de chuva na região do bairro Paraná - oeste da cidade - e 33,8 mm no extremo oeste, onde fica a Embrapa.

Já na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Universitário - sul da cidade 0 o registrado bateu a casa dos 18,6 mm, enquanto na Vila Santa Luzia - norte - o registro foi de 7,6 mm. Em Corumbá, choveu 14 mm, e em Corguinho 18 mm.

As orientações da Defesa Civil para evitar problemas caso as situações de risco se concretizem vão desde não se abrigar debaixo de árvores em caso de rajadas de vento, até desligar os equipamentos elétricos e o quadro geral de energia do prédio onde se está, caso essa ação seja possível de se fazer.

Nyelder Rodrigues, Comunicação do Governo de MS

Foto: Álvaro Rezende