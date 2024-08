Emei Santa Emília recebe livros do projeto Pratinho Firmeza Brasil

Alunos da Emei Santa Emília receberam na semana passada (21.ago.24) exemplares da 2ª edição do Pratinho Firmeza Brasil, livro que apresenta projetos de alimentação escolar desenvolvidos em escolas das cinco regiões do país.

A entrega contou com a presença de crianças, professoras e da diretora da unidade, Claudinete Felex, que revelou a surpresa com o resultado do projeto. “A gente até se emociona em ver, porque a gente sempre pensa em atender a comunidade local, mas nunca tivemos a intenção de que tomasse essa proporção gigantesca, nacionalmente, né? Estou grata com esse reconhecimento. Pra mim é como se eu recebesse uma medalha de ouro e nada melhor do que proporcionar às nossas crianças esse momento, essa vivência com a terra e incentivá-las a alimentação saudável”, declarou a diretora.

Diretora Claudinete ao lado das crianças participantes do projeto | Foto: Tero Queiroz

No livro de pouco mais de 90 páginas, os pequenos leitores conhecem Ayo, menina de 6 anos que personifica o direito à alimentação saudável de cada criança brasileira. Ela conta como a educação alimentar em casa, com a família molda a forma como a gente pensa sobre o que come e como a escola complementa esse processo, ao adicionar o lúdico e a interação com outras crianças que têm outras formas de se alimentar.

Professora Luana com os alunos do Grupo 5 | Foto: Tero Queiroz

Neste percurso, Ayo viaja o Brasil mostrando os projetos de alimentação saudável desenvolvidos em cinco escolas públicas, sendo que entre eles está a horta da Emei Santa Emília representando a região Centro-Oeste. Além disso, Ayo apresenta o trabalho das nutricionistas da Superintendência de Alimentação Escolar de Campo Grande (Suale) e uma receita deliciosa de arroz carreteiro pantaneiro, com imagens do prato preparado pelo chef Gilmar do Restaurante Saizeria.

A horta da Emei Santa Emília | Foto: Tero Queiroz

O livro conta também com o jogo de tabuleiro "O que tem no pratinho?", que ensina às crianças sobre alimentos saudáveis e não saudáveis. O jogo foi desenvolvido por duas crianças amazônidas, nascidas na periferia de Belém, que juntas pensaram segundo sua vivência, como outras crianças podem aprender brincando sobre sua própria alimentação.

Divulgação/ Énois

O Pratinho Firmeza é uma realização da Énois, via Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Rede RaiaDrogasil. Na região Centro-Oeste, o TeatrineTV foi o veículo responsável pela reportagem que integra o guia. Também participaram as Agência Carta Amazônia (PA); Nós, mulheres da periferia (SP); Nonada Jornalismo (RS); e Tejucupapos (PE).

Você pode baixar a versão digital do guia no site www.pratofirmeza.com.br

SOBRE O TEATRINETV

O TeatrineTV é um site jornalístico online independente dedicado a cobrir os diversos assuntos da arte e cultura, oportunizando espaço para debate e promoção dos diversos gêneros artísticos produzidos na região Centro-Oeste. Foi fundado em 2020, com atuação física a partir de Campo Grande (MS).

SOBRE A ÉNOIS

A Énois é um laboratório que trabalha para impulsionar diversidade, representatividade e inclusão no jornalismo brasileiro. Foi fundada em 2009 com a Escola de Jornalismo (EJ), voltada ao público jovem.

Em 2014, a EJ se expandiu para a Internet e se tornou a primeira escola online de jornalismo no Brasil. Em cursos presenciais, mais de 500 jovens da periferia se formaram em jornalismo e mais de 4 mil estudantes passaram pela Escola de Jornalismo online. Ao longo do tempo, esses jovens, por meio da Énois, produziram conteúdo em parceria com veículos de abrangência nacional. Foram mais de 80 reportagens produzidas pela agência, publicadas em veículos parceiros, como UOL Tab, The Intercept, The Guardian, Nexo, BBC e outros.