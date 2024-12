Empresário Maickon Ramos, da Cantina Mato Grosso, morre aos 36 anos

Maickon Ramos Nascimento de Azevedo, de 36 anos, empresário conhecido em Campo Grande, faleceu na tarde de 5ª feira (19.dez.24) vítima de um infarto fulminante. Ele era proprietário da Cantina Mato Grosso, restaurante tradicional fundado por sua família há 39 anos.

Informações são de que Maickon chegou a ser socorrido e levado para um hospital particular na capital, mas não resistiu. A família ainda aguarda o laudo médico para confirmar as circunstâncias exatas da morte.

O velório ocorrerá na Capela Jardim das Palmeiras, no bairro Jardim Seminário, em Campo Grande. O sepultamento está marcado para as 15h30 no mesmo local.

Maickon deixa esposa e um filho, além de um legado à frente do restaurante que é referência na cidade.