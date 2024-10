Fiscalização flagra cárcere e lesão corporal em comunidade terapêutica

Durante uma inspeção realizada na última 6ª feira (25.out.24), autoridades identificaram graves irregularidades na Comunidade Terapêutica Filhos de Maria, em Campo Grande, como cárcere privado, sequestro e lesão corporal.

A ação foi coordenada pela Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão, Samara Yasser Yassine Dalloul, com apoio de peritos do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura.

A operação envolveu ainda a Defensoria Pública, Polícia Civil, Polícia Federal e fiscais de conselhos profissionais. No local, pessoas mantidas contra sua vontade foram libertadas, e o responsável pela instituição foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos.

Os conselhos de Psicologia e de Direitos Humanos, além da Secretaria de Assistência Social, participaram do atendimento às vítimas, garantindo a comunicação com familiares e providenciando o retorno seguro às suas casas.

Conforme nota, o Ministério Público Federal (MPF) afirmou que acompanhou a operação para "assegurar a autonomia e prerrogativas do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, após denúncias de obstrução à fiscalização".