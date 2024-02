Funesp prepara Estádio do Jacques da Luz para competições estaduais e Copa do Brasil

A fim de garantir a melhor infraestrutura para a realização de campeonatos estaduais e da Copa do Brasil e atender às necessidades das equipes de futebol e frequentadores, a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) realiza a manutenção do estádio do Parque Jacques da Luz, localizado no Bairro Moreninha ll. A previsão é de que o campo seja liberado a partir do dia 28 de fevereiro, a tempo para o jogo de estreia do Operário Futebol Clube na Copa do Brasil.

Estão sendo realizados diversos tratamentos no estádio, abrangendo controle de pragas, adubação com terra e adubo mineral, aplicação de calcário para aliviar cupim e corrigir a acidez do gramado, irrigação ostensiva, escavação para replantio de grama e a instalação de um novo sistema de irrigação.

"Estamos trabalhando todos os dias, intensamente, para entregarmos o campo e o estádio nas melhores condições, para os atletas e os amantes do futebol, que vêm ao estádio, que é o mais importante palco do nosso futebol, prestigiar as competições que sediamos", ressaltou Nelson Barros, gestor do parque.

O diretor-presidente da Funesp, Maicon Mommad, destacou o comprometimento da gestão municipal em garantir a excelência dos espaços públicos municipais dedicados à prática esportiva e ao lazer. "A Funesp está comprometida em garantir que nossas instalações esportivas e áreas públicas de lazer tenham totais condições de atender aos munícipes, permitindo que as competições e os momentos de recreação aconteçam de maneira plena e segura", disse.

Com toda a documentação regularizada junto às instituições reguladoras, o estádio teve reformulações em sua estrutura como a troca de lâmpadas comuns por Led, pintura e manutenção da rede hidráulica e elétrica. O local é palco de grandes competições de equipes de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul e de outros estados do país.

Infraestrutura

O Parque Jacques da Luz foi inaugurado em dezembro de 1994. Em 1999 as obras foram retomadas, e em 2003 foi reinaugurado. Conta com 45 hectares de expansão, complexo esportivo coberto com duas quadras de futsal, basquete e vôlei, palco para apresentações, banheiros, academia ao ar livre, salas de ballet e judô e administração. Área Esportiva descoberta conta com campos de futebol, quadras de futsal, quadras de vôlei de areia, pista de caminhada com 2,4 mil metros, e o estádio.

O parque fica localizado na Rua Barreiras, s/n Moreninha II. Telefone para contato é (67) 3314-397. O local fica aberto de segunda a domingo, das 5h às 22h.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS