Funsat oferece 2.032 vagas de emprego em 187 funções nesta quarta-feira (27)

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 2.032 vagas de emprego nesta quarta-feira (27). As contratações são para 187 profissões, em 282 empresas de Campo Grande. De acordo com a Funsat, são 220 vagas para auxiliar de linha de produção, 19 vagas para motorista entregador, 15 vagas para ajudante de eletricista, 14 vagas para auxiliar de logística, 10 vagas para lavador de automóveis, 6 vagas para costureira em geral, entre outras.

Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem experiência prévia do candidato na função, são oferecidas 1495 oportunidades em 93 funções. Os processos seletivos são para atendente do setor de frios e laticínios, com 51 vagas, atendente de padaria, com 39 vagas, alimentador de linha de produção, com 35 vagas, auxiliar nos serviços de alimentação, com 29 vagas, atendente de balcão, com 22 vagas, entre outros.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 24 vagas em 10 profissões. As oportunidades são para auxiliar de limpeza, com 7 vagas, técnico de laboratório médico, com 4 vagas, vendedor pracista, com 4 vagas, repositor de mercadorias, com 2 vagas, recepcionista (em geral), com 2 vagas, entre outras.

A Funsat reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego.

Confira todas as vagas disponíveis clicando aqui: https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/artigos/vagas-ofertadas/.

Tenha o cadastro em dia com a Funsat

O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, inclusive no horário de almoço, realizando também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho, ativação do seguro-desemprego, ou, por exemplo, inscrição de cursos profissionalizantes promovidos pela Fundação. O telefone para contato é o (67) 4042-0585.

Para mais informações, confira o perfil do Instagram @funsat.cg, e no Facebook a página @funsatcampograndems.



#pratodosverem Na matéria há duas imagens. A primeira, usada como capa, mostra a fachada da Fundação Social do Trabalho de Campo Grampo (Funsat). Em primeiro plano há uma pequena mureta, grades de proteção e corrimãos pintados na cor azul; um corredor de acesso à porta de entrada no qual há quatro degraus e uma rampa de acesso; na parte superior do prédio, três banners em paralelo na horizontal trazem as cores branco, azul e amarelo, o nome da Funsat e a logo da Prefeitura em tamanhos grandes. A segunda imagem é uma arte gráfica na qual, do lado esquerdo, há um homem negro, jovem e cadeirante. De barba feita, ele usa camiseta cinza de mangas curtas, calça jeans e tênis All Star de cano longo na cor preta com cadarços brancos; do lado direito da imagem há informações sobre algumas das vagas disponibilizadas pela Funsat nesta quarta-feira.