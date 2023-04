Funsat realiza processo seletivo com 250 vagas para contratação imediata

A partir desta quinta-feira (13), a Fundação Social do Trabalho realiza em parceria com a rede atacadista Assaí, processo seletivo para preenchimento de 250 vagas de emprego em nova unidade do grupo em Campo Grande. As vagas são para funções técnicas, operacionais e de liderança e vão preencher o setor de açougue, tecnologia, atendente, controle de qualidade, cozinha, nutricionista, televendas e outros. Muitas não exigem experiência na área.

De acordo com a Funsat, entre os dias 13 e 19 de abril, uma equipe da rede Assaí estará na sede da Funsat para atender os selecionados pela Agência de Empregos do órgão, e assim já efetivar contratações imediatas.

“A nova loja do grupo deve ser inaugurada apenas no segundo semestre, mas já em abril a expectativa é suprir o preenchimento dessas 250 vagas. Oportunidades com salários com acréscimo de benefícios que variam entre R$ 1.369 e R$ 2.578, para contratação imediata a quem passar pela triagem da Funsat e do departamento de Recursos Humanos da empresa”, explica a responsável pela Coordenadoria de Captação de Vagas e Emprego da Funsat, Denize Moraes.

O novo empreendimento do Assaí Atacadista em Campo Grande será instalado na Avenida Marechal Deodoro, próximo ao Parque Olímpico Ayrton Senna. Na quarta loja do grupo, a expectativa é gerar 300 empregos diretos e 100 empregos indiretos.

Para concorrer, o candidato deve comparecer nas datas dos processos seletivos, tendo em mãos RG, CPF, além de fornecer as informações do número de telefone e e-mail.

“É um mercado que proporciona crescimento a quem se dedica e atua com excelência seja qual função exercer. Já fui empacotador de uma rede e quando saí do grupo, já era gerente de loja. Não é apenas a oportunidade, mas como a pessoa se dedica a ela”, relembra o diretor-adjunto da Funsat, João Henrique Lima Bezerra.

Mais informações podem ser obtidas com a Coordenadoria de Captação de Vagas da Funsat, no telefone 4042-0585 ou no ramal 5819. O órgão está localizado na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, aberto ao público das 7h às 17h, de segunda-feira à sexta-feira.

*Confira a lista de oportunidades:*

– Chefe de Açougue

– Açougueiro

– Auxiliar de Açougue

– Assistente de T.I

– Atendente de Cartões

– Auxiliar de Controle de Qualidade

-Auxiliar de Cozinha

– Auxiliar de Depósito

– Auxiliar de Manutenção

– Auxiliar de Recebimento de Notas Fiscais

– Cartazista

– Chefe de Cafeteria

– Chefe de Depósito

– Chefe de Manutenção

– Chefe de Recebimento de Notas Fiscais

– Chefe de Hortifruti (FLV)

– Chefe de Mercearia

– Chefe de Perecíveis

– Chefe de Prevenção de Perdas

– Chefe de Venda de Cartão

– Chefe de Frente de Caixa

– Conferente

– Cozinheiro

– Empacotador

– Fiscal de Caixa

– Locutor

– Nutricionista

– Operador de Empilhadeira

– Televendas

– Operador de Caixa

– Repositor