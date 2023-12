Natal nos Bairros: Semana começa animada para famílias do bairro São Conrado

A Semana começou diferente e animada para as famílias do São Conrado, região do Lagoa. Nesta segunda-feira (18), o "Natal de CG é tamanho Família", chegou ao campo de futebol do bairro levando diversão, música, apresentações, show de prêmios e brincadeiras para todas as idades.

As atividades tiveram início às 17 horas, no Campo de Futebol, ao lado do Cras na Rua Livino Godoi. Dona Antônia do Carmo foi com as filhas, netos e vizinhos para o local aproveitar a comemoração. "Uma delicia começar a semana assim, com muita diversão e felicidade. Essa é uma ação que deve continuar, leva alegria e atividades diferentes para as famílias, um lugar para a gente sair de casa. Nós amamos", conta.

O "Natal de CG é Tamanho Família" contou com animador, sorteio de brindes, brinquedos infláveis, distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce, música com a Banda Municipal, além de uma linda decoração.

Mãe de seis filhos, Marceli Castillo ressaltou a importância das atividades para as crianças. "Final de ano é sempre apertado né, muitas vezes não temos condições de levar as crianças para o centro e dar presente e aqui elas se divertem, brincam e ainda amam ver o Papai Noel".

No sorteio de prêmios, pessoas maiores de 18 anos podiam se inscrever na chegada do evento, para concorrerem aos brindes que incluiu bicicletas, televisores, cestas básicas e muitos brinquedos para a garotada.

Milene Alves Ribeiro da Silva, foi sorteada e garantiu o presente da filha de quatro anos, uma bicicleta. "Eu vim com meus filhos de dois e quatro anos, nos divertimos muito e ainda estou saindo com o presente dela de natal, estou muito feliz e agradecida", finaliza.

Natal nos Bairros

O Natal nos Bairros tem extensa programação e oportuniza as famílias campo-grandenses fazerem parte da comemoração natalina. As apresentações encantam e a magia natalina e aquece ainda mais os corações dos participantes.

A programação nos bairros teve início no dia 30 de novembro, na região do Anhanduizinho, onde pelo menos 1,5 mil pessoas prestigiaram as atrações levadas até o Bairro Alves Pereira. A Prefeitura já levou a programação para o Tarsila do Amaral, no dia 8; distrito de Rochedinho, no dia 9 de dezembro e, no Noroeste no dia 12 e na última sexta-feira (15), foi a vez da região Moreninhas receber as atividades.

Para encerrar o calendário festivo de Natal nos Bairros, famílias da Homex vão receber as atividades no dia 21 de dezembro. As festividades continuam no centro da cidade e na Cidade do Natal.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS