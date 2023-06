Obra da Vila dos Idosos entra na fase de concretagem

O novo endereço destinado às pessoas de baixa renda acima de 60 anos já está tomando forma. Quem passa pela Avenida Fernando Corrêa da Costa, bem em frente ao Horto Florestal, em Campo Grande, pode ver as estruturas dos blocos sendo erguidas a cada dia. Dos quarenta apartamentos previstos, já é possível identificar os espaços destinados ao quarto, banheiro adaptado e sala integrada à cozinha.

Nesta semana, a equipe da obra deu início à concretagem da primeira laje do pavimento térreo dos blocos 1 e 3, onde a fundação já foi concluída. No bloco dois, com o térreo e o primeiro pavimento com 100% da alvenaria, estão sendo executadas tanto a parte elétrica quanto a hidráulica das pré-instalações.

“Com a laje concluída, será dado seguimento ao novo pavimento e às instalações de esgoto e água pluvial”, explica o engenheiro responsável, Igor Ribeiro.

A Vila dos Idosos é um projeto financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), através do Programa Reviva Campo Grande e tem foco em locação social na área central da Capital. Localizado em frente ao Horto Florestal, tem o objetivo de adensar população residente na região urbana do centro.

O condomínio terá amplos corredores, proporcionando iluminação e ventilação natural, salas de apoio, escada de emergência e elevador para todos os andares. Os apartamentos terão 33,70m², além disso, o espaço terá áreas de sociabilização como sala multiuso, capela e convivência. Para auxiliar nos custos de administração e manutenção do prédio, haverá uma parceria com a utilização dos 10 salões comerciais dispostos no térreo com área individual de 39,40m². A habilitação dos interessados vai acontecer após a execução de 50% da obra.