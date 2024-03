Páscoa da Família apresenta encenação "A Paixão de Cristo" nesta sexta-feira

O espetáculo mais esperado da semana da Páscoa, “A Paixão de Cristo”, acontece nesta sexta-feira (29), na Páscoa da Família. A encenação que retrata a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo é uma homenagem em celebração a Sexta-feira da Paixão, produzida pelo grupo de teatro “Senta que o Leão é Manso”.

Além da atração teatral, acontece ainda a encenação da Santa Ceia e a Parada da Páscoa. A abertura ao público do Espaço Cultural Vila Morena, nos altos da Avenida Afonso Pena, acontece às 17h30.

A programação segue até domingo (31) e integra o calendário oficial da Capital, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC).

A segunda edição da Páscoa da Família é uma realização da Prefeitura de Campo Grande, em parceria com a Famasul/Senar, Fecomércio/Sesc e Governo do Estado, com apoio da Águas Guariroba, Solurb, Velutex e Produserv.

Confira a programação desta sexta-feira da Páscoa da Família:

18h – Encenação Santa Ceia

19h – Encenação “A Paixão de Cristo”

21h – Parada da páscoa

#pratodosverem A imagem que ilustra a matéria mostra o ator, que representa Jesus Cristo, carregando a cruz, pouco antes de ser crucificado.