Pediatria: Prefeitura realiza chamamento para contratualização de novos leitos hospitalares

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), publica nesta segunda-feira (03), chamamento público para os hospitais particulares da Capital com o intuito de contratualizar novos leitos para atender a pediatria. O objetivo da contratualização é ampliar a capacidade de atendimento de pacientes em situação grave pelo sistema de saúde pública da Capital.

Através deste chamamento, serão contratados novos leitos clínicos e de UTI para desafogar os hospitais que hoje são referência no atendimento para pacientes pediátricos com dengue e síndromes respiratórias.

“Reunidos com a Secretaria de Saúde e representante do Ministério Público, informamos que está tudo sob controle, será aberto esse chamamento para que esses leitos sejam disponibilizados ainda nesta semana. Estamos atentos e cuidando das nossas crianças”, afirmou a prefeita Adriane Lopes.

Poderão participar do processo de contratualização todos os hospitais particulares da Capital.

De acordo com a Sesau, é comum que logo após o início das aulas é haja um crescimento no número de atendimentos nas unidades de urgência e emergência, principalmente em crianças com sintomas respiratórios. Entende-se que este aumento se dá pelo convívio com outras crianças nas escolas, ampliando as trocas de itens pessoais, associadas às variações de temperaturas comuns durante o verão, o que provoca o crescimento dos casos de resfriados e gripes nestes grupos.