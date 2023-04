Prefeita Adriane Lopes assinada a Lei do Sim no Stand da PrefCG

O Stand PrefCG, que funciona durante a 83ª Expogrande, foi palco nesta quarta-feira (19) da assinatura da sanção da lei do SIM (Serviço de Inspeção Municipal de Campo Grande). Com isso, Campo Grande fica mais próxima de conseguir o SISBI-POA (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal) e assim abrir possibilidades para os empresários da Capital sul-mato-grossense que trabalham com a fabricação de produtos de origem animal venderem em todos os 27 estados brasileiros e no Distrito Federal.

“Estamos, realmente, dando passos firmes para cada dia mais nos fortalecermos como a Capital das Oportunidades. Entendemos que essa pauta é de grande relevância para os empresários, que têm crescido muito na nossa cidade. Quero agradecer a todos os presentes que hoje representam aqueles que estavam na expectativa desse dia. A assinatura desse documento tão importante abre a possibilidade dos produtos que são daqui, de Campo Grande, serem comercializados em todo o Brasil”, afirmou a prefeita Adriane Lopes.

Proprietário da Linares Pescados, Cleuber Linares disse estar orgulhoso em poder participar de um momento tão importante para Campo Grande. “Para mim é um orgulho muito grande estar aqui presenciando este ato. Esperamos muito por isso e esse dia chegou. Nossa empresa tem 47 anos em Campo Grande, começamos na peixaria do Mercadão Municipal, tivemos até um frigorífico com inspeção federal, lá no Núcleo Industrial, de pesca extrativista e como essa modalidade de pesca praticamente parou no Estado, começamos com uma nova instalação onde começamos com o SIM e estamos caminhando para o SISBI. Esse momento é muito importante, a nossa hora chegou, o nosso produto está pronto, só estamos esperando esse carimbo para podermos entrar no interior e Brasil afora”, contou.

O secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila enfatizou as medidas que a gestão têm tomado para promover o desenvolvimento de Campo Grande. “Essa lei faz com que Campo Grande se coloque como uma cidade que impulsiona o empresário que quer crescer e que deseja expandir suas vendas para todo o Brasil. Hoje estamos caminhando neste sentido. A equipe da Sidagro desenvolveu um trabalho de mais de dois anos de qualificação, de preparo, e conseguimos equipar o nosso departamento no sentido de apoiar e assessorar o nosso produtor”, afirmou.

Durante a solenidade, o presidente da Câmara Municipal, vereador Carlão falou sobre a importância da iniciativa para a geração de renda na Capital. “Nós queremos melhorar a nossa cidade. O nosso intuito é atender a sociedade e esse projeto de lei é um projeto que vai atender principalmente os nossos comerciantes e empresários que geram emprego e que mantêm a nossa economia”, frisou.

O registo impulsiona a economia ao abrir espaço para o desenvolvimento local, promovendo a implantação de novas unidades agroindustriais e, em consequência, a circulação de mais investimentos. O Serviço de Inspeção Municipal de Campo Grande é vinculado à Sidagro e atualmente inspeciona de forma periódica, 44 empresas que fabricam produtos de origem animal e de forma permanente, 3 frigoríficos de suínos.