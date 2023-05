Prefeita Adriane Lopes celebra com a comunidade mais uma escola reformada

Com a presença de familiares e pais de alunos e da comunidade escolar, foi entregue na tarde desta quinta-feira (4), a reforma da Escola Municipal José Dorilêo de Pina, localizada no Bairro Alves Pereira, em Campo Grande. Esta é a 6ª entrega de reforma realizada pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação. A intervenção aconteceu em duas etapas, com a construção do muro e da sala de aula, além da pintura externa de toda a unidade.

A escola completou 40 anos no dia 14 de março. Mãe de três crianças matriculadas na E. M. José Dorilêo, Jayce Kelly da Silva Cândido, 30 anos, conta que já foi aluna dessa escola e que agora com a construção do muro, se sente mais tranquila para deixar os filhos. “Precisava mesmo dessa reforma e o que mais me preocupava era o muro. Com essa revitalização me sinto mais confiança para deixar meus filhos aqui”.

Conforme o diretor da unidade escolar, Éder Alves Pinto, são 654 alunos matriculados do grupo 4 até o 9° ano. “É muito importante essa reforma tanto para os funcionários quanto para os alunos e a comunidade escolar”.

Édina Silva Moraes de Andrade, de 41 anos, tem o filho de 6 anos matriculado na escola. “Meus outros três filhos também já estudaram aqui e eu gosto muito do ensino. O colégio precisava de uma reforma e eu fico feliz com tudo o que foi feito. É uma melhoria para os nossos filhos”.

Ex-presidente da APM (Associação de Pais e Mestres), Áurea Nicéia também estudou na escola, além dos três filhos e, hoje, ela leva o neto todos os dias às aulas. “Lutamos muito para ter a quadra e o piso de fora e enfim conseguimos. Precisávamos reformar esse muro e agora ele foi feito. É muita bênção ver tudo isso sendo feito”.

O presidente do Bairro Alves Pereira, Tony Gol, também estudou na Escola José Dorilêo na pré-escola, quando cursou a 8ª série. Ele conta que acompanha não apenas as questões do bairro, mas principalmente da escola que ampara as crianças da comunidade e que revitalizar a unidade é um avanço para todos. “Em nome dos moradors do bairro posso afirmar que temos orgulho em ver o colégio sendo transformado. O olhar das crianças é outro quando chegam na escola assim, com pintura nova e cheia de novidades”.

“O nosso grande desafio é reformar todas as nossas escolas e vamos fazer isso. A atual gestão é focada em soluções e não em problemas. Hoje, vejo que todo mundo que está aqui está junto pela escola e esse projeto faz total sentido”, disse a prefeita Adriane Lopes, que destaca a importância do programa Juntos pela Escola.

A chefe do Executivo Municipal de Campo Grande lembra que a administração destinou o recurso de R$ 40 milhões para garantir que até 2024, todas as escolas municipais estejam reformadas. A Capital tem 205 unidades escolares, sendo 106 Emei’s (Escolas de Educação Infantil) e 99 de Ensino Fundamental.

“O Juntos pela Escola é considerado o maior programa de mutirão de reformas já feito nas escolas de Campo Grande e, o mais importante é que tudo está sendo feito junto com a Associação de Pais e Mestres e a direção de cada unidade escolar, numa construção coletiva desse projeto que atende de maneira eficiente a todos os envolvidos na Educação da nossa Reme”, ressaltou Adriane Lopes.

De acordo com o secretário municipal de Educação Lucas Bitencourt, é na escola que começa o processo de ensinagem. “É na escola que damos início a uma sociedade pensante e ter uma escola reformada é torná-la uma extensão da casa dos alunos e também dos professores e diretores”.