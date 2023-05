Prefeita Adriane Lopes celebra o dia das mães com moradoras do Vida Nova

Uma ação social, reunindo orientações sobre o Cadastro Único, atrações culturais e recreativas, agendamento de exames e até sorteio de geladeiras fornecidas pela concessionária de energia elétrica de Campo Grande, levaram 650 pessoas ao CRAS Vida Nova na última sexta-feira (05), lotando o ginásio da unidade.

Antes mesmo da abertura dos portões, o tamanho da fila indicava a importância do evento para as mães beneficiárias do Bolsa Família. Presente na ação ao lado do secretário municipal de Assistência Social, José Mário Antunes, a prefeita Adriane Lopes destacou o trabalho realizado pela administração municipal para criar oportunidades à população.

“Nós viemos aqui expressar pessoalmente o nosso reconhecimento a todas as mães e dizer que precisamos unir forças para avançar, cuidar da nossa casa e da nossa família, mas sem deixar de sonhar. E é isso que estou fazendo como prefeita, trabalhando, buscando oportunidades e valorizando as mulheres de Campo Grande”, disse a chefe do Executivo Municipal.

O secretário de Assistência Social José Mário Antunes ressaltou que as atividades desenvolvidas nos Cras visam a valorização dos usuários e falou dos cursos oferecidos durante o ano, para as mulheres que desejam incrementar a renda doméstica ou empreender.

“Temos todo tipo de curso, desde artesanato até culinária, que são ministrados por profissionais capacitados. Buscamos levar ações importantes para incentivar as mulheres que têm a oportunidade de contribuir com a renda da família”, afirmou.

A ideia de realizar uma homenagem ao Dia das Mães, comemorado no próximo dia 14, com atividades que tiveram como foco a saúde, empreendedorismo e empoderamento feminino foi da própria equipe da unidade, que buscou uma forma de valorizar as mulheres que frequentam a unidade com a oferta de serviços variados.

“Nossa expectativa para esse evento era de receber cerca de 350 mães beneficiárias do Bolsa Família, mas a ação se espalhou pelas redes sociais e tomou essa proporção que nos deixou muito felizes. Além disso, muitas convidaram amigas e vizinhas e para nós foi muito satisfatório porque pudemos atender um público muito maior”, disse a coordenadora do Cras, Adriana Nascimento.

Logo na chegada, as mulheres tiveram a oportunidade de participar de duas palestras, ministradas pelas representantes de entidades parceiras Camila Muzi, da Labclin, e Solange Brun, do Boticário. As duas empresárias falaram sobre emancipação financeira e geração de renda, incentivando as mulheres a investirem em projetos pessoais, que garantam sua independência.

A representante do Boticário ainda realizou cadastro de mães que desejam trabalhar sem precisar sair de casa.

As mães também foram presenteadas com kits das duas empresas. Quem tinha dúvidas sobre as condicionalidades para receber o Bolsa Família pôde esclarecer com uma equipe do Cadastro Único, que orientou sobre a documentação exigida e as regras do Governo Federal. Também equipes da Secretaria Municipal de Saúde marcaram presença na ação realizando agendamentos de mamografias e exames laboratoriais.

Beneficiária do Bolsa Família, Jenifer Rodrigues Pereira Mendonça disse que ficou contente com a iniciativa do CRAS. “É uma boa iniciativa da prefeitura porque nos sentimos valorizadas e ainda podemos esclarecer dúvidas para não perder o benefício”, ressaltou a dona de casa.

Participando pela primeira vez de uma ação no CRAS, a auxiliar de limpeza Geise Cordeiro da Silva também aprovou a ação. “Adorei fazer parte deste momento. Recebo o benefício e é sempre importante estarmos atualizadas”, comentou.

Enquanto aguardavam atendimento, as mães foram homenageadas pela apresentação do músico Paulo Prado, que levou para o evento um repertório que enalteceu o papel da mulher na sociedade e na família.

Um dos pontos altos do evento foi o sorteio de quatro geladeiras oferecidas pela concessionária de energia elétrica da Capital, Energisa, para as pessoas que, durante a semana, foram ao CRAS realizar o cadastro na Tarifa Social de energia elétrica.

A Tarifa Social é um desconto na conta de luz, fornecido pelo Governo Federal às famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único ou que tenham entre seus membros alguém que seja beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Contemplada com uma das geladeiras, a dona de casa Rose Santana Ávila disse que o presente chegou em boa hora. “Fiquei muito feliz porque vou ter um aparelho novo para armazenar as compras que precisam de refrigeração. Nem pensava em vir, mas decidi vir com as amigas e vou sair com um presentão desses”, comemorou.