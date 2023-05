Prefeita Adriane Lopes entrega prêmios da 1ª Nota Premiada

A Prefeitura entregou nesta terça-feira (09) a premiação de R$ 115 mil do sorteio da 1ª edição do ano da Nota Premiada Campo Grande. O prêmio se refere à emissão de notas fiscais dos três primeiros meses de 2023. Agora, os prêmios serão entregues a cada 3 meses, com um total de 11 ganhadores a cada edição, sendo três prêmios de 20 mil Reais, três de 10 mil reais e cinco prêmios de 5 mil reais.

O programa visa incentivar a emissão do documento fiscal por meio de distribuição de prêmios. A promoção abrange todas as NFS-e emitidas pelos prestadores de serviços de Campo Grande, a contar do mês de cadastramento do tomador do serviço no site da plataforma.

A prefeita Adriane Lopes esteve presente na entrega da premiação e ressaltou a importância do prêmio. “O sorteio serve para estimular os campo-grandenses a pagarem os impostos em dia e também a pedirem as notas fiscais de serviços”, ressalta a chefe do Executivo.

Divulgação

“Este ano nós estendemos cada sorteio para 11 pessoas, um número maior de contribuintes que serão contemplados com os prêmios. A chance de cada munícipe é muito grande, pois a cada nota de serviço no valor de R$ 20,00, dá direito de um cupom para concorrer no sorteio. Vale lembrar que é nota de qualquer tipo de serviço como salão de beleza, oficina mecânica, pet shop, borracharia, entre outros, pois além da garantia que você estende do serviço ofertado, você também concorre a esses prêmios. Sempre é preciso lembrar de pedir as notas de serviços”, apontou Márcia Hokama, secretária municipal de Finanças e Planejamento (Sefin).

Para o cartorário Ariovaldo Pereira Rodrigues Neto, de 56 anos, a ligação com a notícia de que foi sorteado com o prêmio de R$ 20 mil foi uma boa surpresa. “Eu fui sorteado pela nota de compra de vale-transporte para os funcionários da minha empresa e fui sorteado no valor de R$ 20 mil. Foi surpresa, inclusive achei que era um trote, quase recusei. Agora vou pagar umas contas e aproveitar o Dia das Mães”, disse.

Outra contemplada com a premiação foi a professora Kátia Maldonado dos Santos, de 52 anos. Ela obteve a nota da mensalidade escolar do filho e foi sorteada com R$ 10 mil, no programa. “Isso é muito bom, é muito gratificante você receber um prêmio, sem contar que você também está colaborando com as finanças do município e sabendo que vai retornar em melhorias para a cidade. Isso é muito bom para ambas as partes. Agora vou pagar umas contas e o resto usufruir de forma mais pessoal possível, vou mimar a mim mesma”, comentou.

Juscéli Zanetti, 32 anos, realizou uma cirurgia em uma clínica particular em janeiro deste ano e nem lembrava que tinha emitido nota fiscal de serviço. “Para mim foi uma grande surpresa, nem imaginava que poderia ser sorteada com um prêmio desses. São R$ 5 mil que chega em boa hora, vou pagar umas contas e usufruir o restante com minha família”.

O próximo sorteio está previsto para ser realizado no dia 26 de julho. Além disso, no dia 21 de junho deve acontecer o sorteio do “IPTU dá Prêmios 2023”.